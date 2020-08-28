لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد.. "سيلفا" يدعم دفاع تشلسي

أعلن نادي تشلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه عزز خطه الخلفي بالتعاقد مع المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا، القادم من باريس سان جيرمان، لمدة عام واحد مع إمكانية تمديد الارتباط لعام إضافي.

وينضم سيلفا (35 عامًا) إلى تشلسي الذي يدربه فرانك لامبارد بعد أن أمضى ثمانية مواسم في صفوف بطل فرنسا الذي فاز معه بلقب الدوري المحلي الأول سبع مرات وبلقب كأس فرنسا خمس مرات وشارك معه في أكثر من 300 مباراة في جميع المنافسات.



وانتقل سيلفا إلى النادي الإنجليزي في صفقة انتقال حر بعد أن غادر النادي الباريسي عقب هزيمة الفريق أمام بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في نهائي دوري أبطال أوروبا.