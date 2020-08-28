النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1069 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1148 خلال الـ24 ساعة الماضية

لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد.. "سيلفا" يدعم دفاع تشلسي

أعلن نادي تشلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه عزز خطه الخلفي بالتعاقد مع المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا، القادم من باريس سان جيرمان، لمدة عام واحد مع إمكانية تمديد الارتباط لعام إضافي.
وينضم سيلفا (35 عامًا) إلى تشلسي الذي يدربه فرانك لامبارد بعد أن أمضى ثمانية مواسم في صفوف بطل فرنسا الذي فاز معه بلقب الدوري المحلي الأول سبع مرات وبلقب كأس فرنسا خمس مرات وشارك معه في أكثر من 300 مباراة في جميع المنافسات.


وانتقل سيلفا إلى النادي الإنجليزي في صفقة انتقال حر بعد أن غادر النادي الباريسي عقب هزيمة الفريق أمام بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في نهائي دوري أبطال أوروبا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد.. "سيلفا" يدعم دفاع تشلسي
سبق

أعلن نادي تشلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه عزز خطه الخلفي بالتعاقد مع المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا، القادم من باريس سان جيرمان، لمدة عام واحد مع إمكانية تمديد الارتباط لعام إضافي.
وينضم سيلفا (35 عامًا) إلى تشلسي الذي يدربه فرانك لامبارد بعد أن أمضى ثمانية مواسم في صفوف بطل فرنسا الذي فاز معه بلقب الدوري المحلي الأول سبع مرات وبلقب كأس فرنسا خمس مرات وشارك معه في أكثر من 300 مباراة في جميع المنافسات.


وانتقل سيلفا إلى النادي الإنجليزي في صفقة انتقال حر بعد أن غادر النادي الباريسي عقب هزيمة الفريق أمام بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في نهائي دوري أبطال أوروبا.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
07:00 PM

لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد.. "سيلفا" يدعم دفاع تشلسي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
109

أعلن نادي تشلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه عزز خطه الخلفي بالتعاقد مع المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا، القادم من باريس سان جيرمان، لمدة عام واحد مع إمكانية تمديد الارتباط لعام إضافي.
وينضم سيلفا (35 عامًا) إلى تشلسي الذي يدربه فرانك لامبارد بعد أن أمضى ثمانية مواسم في صفوف بطل فرنسا الذي فاز معه بلقب الدوري المحلي الأول سبع مرات وبلقب كأس فرنسا خمس مرات وشارك معه في أكثر من 300 مباراة في جميع المنافسات.


وانتقل سيلفا إلى النادي الإنجليزي في صفقة انتقال حر بعد أن غادر النادي الباريسي عقب هزيمة الفريق أمام بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في نهائي دوري أبطال أوروبا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,259
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,537
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,747
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,014

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة