الانتهاء من صيانة 1200 كيلومتر من الطرق المؤدية إلى مكة

استعداداً لموسم الحج

أنهت وزارة النقل في منطقة مكة المكرمة، صيانة 1205 كيلومترات، من الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة، استعداداً لموسم الحج لهذا العام 1440هـ؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحسين وتطوير خدمات نقل الحجيج إلى العاصمة المقدسة.

جاء ذلك، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وبدعم وإشراف من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ وبمتابعة ودعم من وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، وانطلاقاً من رسالة المملكة في خدمة زوار بيت الله الحرام.

ووقّعت أعمال الصيانة الدورية والوقائية على: طريق مكة- الطائف (الهدا)، مكة- المدينة السريع، جدة- المدينة السريع، جدة- جازان، جدة- ينبع، جدة- مكة القديم، الطائف- مكة (السيل الكبير)، الطائف-الرياض، مكة- جدة السريع.

وشملت أعمال الصيانة تنفيذ بعض وسائل السلامة على الطريق مثل: اللوحات الإرشادية وإشارات الطرق والدهانات على الطرق (خطوط مرورية عاكسة بلاستيكية) والمطبات وعيون القطط وعلامات التحكم بالمرور العاكسة في مواقع الدوران، بالإضافة إلى تنفيذ منشآت تصريف مياه الأمطار في عدد من المواقع على الطريق وأعمال كشط وإعادة سفلتة.

وشهدت طرق تركيب حواجز معدنية واقية وسياج حاجز وخطوط مرورية ولوحات إشارات وعواكس للحواجز والجدران، وتركيب أعمدة مرنة لفرز المركبات داخل المركز وتنفيذ عدد من البوابات الأمنية، وسياجات أمنية، إضافة إلى تعديل حدة مسار الشاحنات وإنشاء طريقاً لإعادة الشاحنات، وتنفيذ أعمال الحمايات الخرسانية والبودرة المنزلقة.

كما نفذت وزارة النقل، بنجاح مشروع إنشاء ورصف الطرق الثانوية بمنطقة مكة المكرمة، وتوسعة عدد من الطرق والجسور، إذ جرى إنجاز أكثر من 260 كم طولي، ضمن نطاق المنطقة لرفع مستوى السلامة على الطرق؛ إضافة إلى تنفيذ عدد من مشاريع الأعمال الكهربائية التي تخدم قاصدي الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة خلال موسم الحج، وذلك من خلال استكمال أعمال إنارة الطرق المؤدية إلى ميقات الجحفة، إضافة إلى إنارة منطقة مركز تفويج الحجاج بالجموم طريق مكة - المدينة طريق الهجرة بإضاءة من نوع LED وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 46 مليون ريال.

ويستقبل فريق مركز الاتصال الموحد (٩٣٨) حالات الطوارئ وأي بلاغات أو استفسارات تخص المرافق التابعة للوزارة على مدار الساعة، مثل: الطرق والأنفاق ومواقف السيارات في العاصمة المقدسة والطرق المؤدية لها، لتمريرها للمسؤولين المختصين في الوزارة وهيئة النقل العام لاتخاذ ما يلزم.