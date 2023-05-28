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"الحارثي" وكيلًا مساعدًا لخدمات الموارد البشرية بوزارة الصحة

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قرارًا يقضي بتكليف عايض بن سعود الحارثي مساعدًا لخدمات الموارد البشرية بوزارة الصحة، والإشراف على 4 إدارات متنوعة تساهم في حوكمة وتنظيم الموارد البشرية خلال فترة التحول القادمة التي تعيشها الوزارة.

وأعرب "الحارثي" عن شكره وتقديره لوزير الصحة، مثمنًا هذه الثقة التي ستكون دافعًا للاستمرار في تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة،

والجدير بالذكر أن الحارثي حاصل على درجة الماجستير في الإدارة الصحية، ولديه سجل حافل بالنجاحات في التطوير والتنمية البشرية والتنظيمية، وعضو في عدد من اللجان التشريعية.

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"الحارثي" وكيلًا مساعدًا لخدمات الموارد البشرية بوزارة الصحة
سبق

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قرارًا يقضي بتكليف عايض بن سعود الحارثي مساعدًا لخدمات الموارد البشرية بوزارة الصحة، والإشراف على 4 إدارات متنوعة تساهم في حوكمة وتنظيم الموارد البشرية خلال فترة التحول القادمة التي تعيشها الوزارة.

وأعرب "الحارثي" عن شكره وتقديره لوزير الصحة، مثمنًا هذه الثقة التي ستكون دافعًا للاستمرار في تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة،

والجدير بالذكر أن الحارثي حاصل على درجة الماجستير في الإدارة الصحية، ولديه سجل حافل بالنجاحات في التطوير والتنمية البشرية والتنظيمية، وعضو في عدد من اللجان التشريعية.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
09:11 PM

"الحارثي" وكيلًا مساعدًا لخدمات الموارد البشرية بوزارة الصحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قرارًا يقضي بتكليف عايض بن سعود الحارثي مساعدًا لخدمات الموارد البشرية بوزارة الصحة، والإشراف على 4 إدارات متنوعة تساهم في حوكمة وتنظيم الموارد البشرية خلال فترة التحول القادمة التي تعيشها الوزارة.

وأعرب "الحارثي" عن شكره وتقديره لوزير الصحة، مثمنًا هذه الثقة التي ستكون دافعًا للاستمرار في تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة،

والجدير بالذكر أن الحارثي حاصل على درجة الماجستير في الإدارة الصحية، ولديه سجل حافل بالنجاحات في التطوير والتنمية البشرية والتنظيمية، وعضو في عدد من اللجان التشريعية.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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