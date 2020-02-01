النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العيسى" عن ردود الأفعال بعد زيارة معسكرات محرقة اليهود: المغالطات متوقعة ومكشوفة

ضمن زيارات شملت الروهينجا وموقع ضحايا الإبادة الجماعية في سربرنتسا

أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن المغالطات التي تحمل مشاريع وأجندات خاصة متوقعة ومكشوفة، داعيًا في هذا الصدد إلى تجاهها، وعدم التوقف عندها.

جاء ذلك في تعليق "العيسى" على ردود الأفعال الرافضة للزيارة التاريخية لأول وفد إسلامي لمعسكرات المحرقة التي تعرَّض لها اليهود على يد القوات النازية، وذلك ضمن برنامج زيارات شملت الروهينجا، وموقع ضحايا الإبادة الجماعية في سربرنتسا في البوسنة والهرسك.

وقال: "ديننا جاء رحمة للعالمين، ومتممًا لمكارم الأخلاق. هو رسالة للجميع، تعبّر عن قيم الإسلام الرفيعة وموازينه العادلة". مضيفًا: "موقفنا هو ما عبّرنا عنه بهذه الزيارة التي تدعم القول بالفعل، وترسل رسالة واضحة، قرأ أبعادها كل حكيم".

وبيّن "العيسى" لبرنامج mbc في أسبوع أمس: هذا الوفد الإسلامي سبق أن جدول زيارة لموقع الإبادة الجماعية في سربرنتسا في البوسنة والهرسك، كما جدول زيارة مخيمات الروهينجا، وقام بواجبه نحو أولوياته.

وتابع: رابطة العالم الإسلامي من كبرى المنظمات الإغاثية في مخيمات الروهينجا في الحضور المستمر والدعم القوي، وذلك بشهادات موثقة من قيادات الروهينجا.

وزاد: أصدر متحف الهولوكوست الأشهر في واشنطن منشورات مهمة عن عمليات الإبادة في الروهينجا، ووضع ركنًا عن مواضع إبادة جماعية تخص المسلمين. لافتًا إلى أن من ضمن الذين تمت إبادتهم من قِبل النازيين، وبالأسماء الموثقة، من المسلمين، ولا يمكن أن أقول إنني لا أهتم بالظلم إلا إذا وقع على المسلمين.

ومضى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى: العواطف المجردة أحيانًا تسيء. أما المغالطات التي تحمل أجندات خاصة لا نتوقف عندها، وهي متوقعة ومكشوفة.

وأوضح: مثلاً حل وقت الصلاة ونحن في موقع الزيارة، وصلينا ومعنا كبار العلماء، ويرانا المغالط ونحن نركع ونسجد كما هي الصلاة المفروضة، ثم يقول هذه صلاة الجنازة. متسائلاً: هذا كيف أرد عليه؟! هذا صاحب أجندة، ومشروع بدأ بهذا الافتراء، ليس علينا فحسب بل على فريضة الله، وهي الصلاة.

واختتم "العيسى": أمضى النبي ﷺ وثيقة المدينة المنورة، وهي أعظم وثيقة دستورية إنسانية تحفظ الحقوق المشروعة كافة، وأتمنى لو تدرس ليعلم الجميع قيم ديننا العظيم. مشيرًا إلى أن في المسلمين خيرًا كثيرًا، ولا يزالون، وسيستمرون على ذلك الخير بإذن الله.

وكانت وسائل إعلام عالمية قد تناقلت ردود أفعال واسعة بعد الزيارة التاريخية لأول وفد إسلامي لمعسكرات المحرقة التي تعرَّض لها اليهود على يد القوات النازية، وذلك ضمن زيارات شملت الروهينجا، وموقع ضحايا الإبادة الجماعية في سربرنتسا في البوسنة والهرسك.

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى الروهينجا زيارة مواقع الإبادة الجماعية في البوسنة وبولندا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العيسى" عن ردود الأفعال بعد زيارة معسكرات محرقة اليهود: المغالطات متوقعة ومكشوفة
سبق

أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن المغالطات التي تحمل مشاريع وأجندات خاصة متوقعة ومكشوفة، داعيًا في هذا الصدد إلى تجاهها، وعدم التوقف عندها.

جاء ذلك في تعليق "العيسى" على ردود الأفعال الرافضة للزيارة التاريخية لأول وفد إسلامي لمعسكرات المحرقة التي تعرَّض لها اليهود على يد القوات النازية، وذلك ضمن برنامج زيارات شملت الروهينجا، وموقع ضحايا الإبادة الجماعية في سربرنتسا في البوسنة والهرسك.

وقال: "ديننا جاء رحمة للعالمين، ومتممًا لمكارم الأخلاق. هو رسالة للجميع، تعبّر عن قيم الإسلام الرفيعة وموازينه العادلة". مضيفًا: "موقفنا هو ما عبّرنا عنه بهذه الزيارة التي تدعم القول بالفعل، وترسل رسالة واضحة، قرأ أبعادها كل حكيم".

وبيّن "العيسى" لبرنامج mbc في أسبوع أمس: هذا الوفد الإسلامي سبق أن جدول زيارة لموقع الإبادة الجماعية في سربرنتسا في البوسنة والهرسك، كما جدول زيارة مخيمات الروهينجا، وقام بواجبه نحو أولوياته.

وتابع: رابطة العالم الإسلامي من كبرى المنظمات الإغاثية في مخيمات الروهينجا في الحضور المستمر والدعم القوي، وذلك بشهادات موثقة من قيادات الروهينجا.

وزاد: أصدر متحف الهولوكوست الأشهر في واشنطن منشورات مهمة عن عمليات الإبادة في الروهينجا، ووضع ركنًا عن مواضع إبادة جماعية تخص المسلمين. لافتًا إلى أن من ضمن الذين تمت إبادتهم من قِبل النازيين، وبالأسماء الموثقة، من المسلمين، ولا يمكن أن أقول إنني لا أهتم بالظلم إلا إذا وقع على المسلمين.

ومضى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى: العواطف المجردة أحيانًا تسيء. أما المغالطات التي تحمل أجندات خاصة لا نتوقف عندها، وهي متوقعة ومكشوفة.

وأوضح: مثلاً حل وقت الصلاة ونحن في موقع الزيارة، وصلينا ومعنا كبار العلماء، ويرانا المغالط ونحن نركع ونسجد كما هي الصلاة المفروضة، ثم يقول هذه صلاة الجنازة. متسائلاً: هذا كيف أرد عليه؟! هذا صاحب أجندة، ومشروع بدأ بهذا الافتراء، ليس علينا فحسب بل على فريضة الله، وهي الصلاة.

واختتم "العيسى": أمضى النبي ﷺ وثيقة المدينة المنورة، وهي أعظم وثيقة دستورية إنسانية تحفظ الحقوق المشروعة كافة، وأتمنى لو تدرس ليعلم الجميع قيم ديننا العظيم. مشيرًا إلى أن في المسلمين خيرًا كثيرًا، ولا يزالون، وسيستمرون على ذلك الخير بإذن الله.

وكانت وسائل إعلام عالمية قد تناقلت ردود أفعال واسعة بعد الزيارة التاريخية لأول وفد إسلامي لمعسكرات المحرقة التي تعرَّض لها اليهود على يد القوات النازية، وذلك ضمن زيارات شملت الروهينجا، وموقع ضحايا الإبادة الجماعية في سربرنتسا في البوسنة والهرسك.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
09:40 PM

"العيسى" عن ردود الأفعال بعد زيارة معسكرات محرقة اليهود: المغالطات متوقعة ومكشوفة

ضمن زيارات شملت الروهينجا وموقع ضحايا الإبادة الجماعية في سربرنتسا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
2,968

أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن المغالطات التي تحمل مشاريع وأجندات خاصة متوقعة ومكشوفة، داعيًا في هذا الصدد إلى تجاهها، وعدم التوقف عندها.

جاء ذلك في تعليق "العيسى" على ردود الأفعال الرافضة للزيارة التاريخية لأول وفد إسلامي لمعسكرات المحرقة التي تعرَّض لها اليهود على يد القوات النازية، وذلك ضمن برنامج زيارات شملت الروهينجا، وموقع ضحايا الإبادة الجماعية في سربرنتسا في البوسنة والهرسك.

وقال: "ديننا جاء رحمة للعالمين، ومتممًا لمكارم الأخلاق. هو رسالة للجميع، تعبّر عن قيم الإسلام الرفيعة وموازينه العادلة". مضيفًا: "موقفنا هو ما عبّرنا عنه بهذه الزيارة التي تدعم القول بالفعل، وترسل رسالة واضحة، قرأ أبعادها كل حكيم".

وبيّن "العيسى" لبرنامج mbc في أسبوع أمس: هذا الوفد الإسلامي سبق أن جدول زيارة لموقع الإبادة الجماعية في سربرنتسا في البوسنة والهرسك، كما جدول زيارة مخيمات الروهينجا، وقام بواجبه نحو أولوياته.

وتابع: رابطة العالم الإسلامي من كبرى المنظمات الإغاثية في مخيمات الروهينجا في الحضور المستمر والدعم القوي، وذلك بشهادات موثقة من قيادات الروهينجا.

وزاد: أصدر متحف الهولوكوست الأشهر في واشنطن منشورات مهمة عن عمليات الإبادة في الروهينجا، ووضع ركنًا عن مواضع إبادة جماعية تخص المسلمين. لافتًا إلى أن من ضمن الذين تمت إبادتهم من قِبل النازيين، وبالأسماء الموثقة، من المسلمين، ولا يمكن أن أقول إنني لا أهتم بالظلم إلا إذا وقع على المسلمين.

ومضى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى: العواطف المجردة أحيانًا تسيء. أما المغالطات التي تحمل أجندات خاصة لا نتوقف عندها، وهي متوقعة ومكشوفة.

وأوضح: مثلاً حل وقت الصلاة ونحن في موقع الزيارة، وصلينا ومعنا كبار العلماء، ويرانا المغالط ونحن نركع ونسجد كما هي الصلاة المفروضة، ثم يقول هذه صلاة الجنازة. متسائلاً: هذا كيف أرد عليه؟! هذا صاحب أجندة، ومشروع بدأ بهذا الافتراء، ليس علينا فحسب بل على فريضة الله، وهي الصلاة.

واختتم "العيسى": أمضى النبي ﷺ وثيقة المدينة المنورة، وهي أعظم وثيقة دستورية إنسانية تحفظ الحقوق المشروعة كافة، وأتمنى لو تدرس ليعلم الجميع قيم ديننا العظيم. مشيرًا إلى أن في المسلمين خيرًا كثيرًا، ولا يزالون، وسيستمرون على ذلك الخير بإذن الله.

وكانت وسائل إعلام عالمية قد تناقلت ردود أفعال واسعة بعد الزيارة التاريخية لأول وفد إسلامي لمعسكرات المحرقة التي تعرَّض لها اليهود على يد القوات النازية، وذلك ضمن زيارات شملت الروهينجا، وموقع ضحايا الإبادة الجماعية في سربرنتسا في البوسنة والهرسك.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,194
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,352
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,737
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,384

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة