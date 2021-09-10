"برنت" يرتفع بنسبة 1.39%

ليصل إلى 72.44 دولارًا أمريكيًّا للبرميل

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.99 دولار أمريكي، أو ما يعادل 1.39%، ليصل إلى 72.44 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.

كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بمقدار 0.95 دولار، أو بنسبة 1.39%، إلى 69.09 دولارًا للبرميل.