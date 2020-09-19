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رئيس وزراء باكستان يصل جدة

أمير منطقة مكة كان في استقباله

وصل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان إلى جدة اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف الوزير المرافق، أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ومدير شرطة جدة العميد محمد آل صقر، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس وزراء باكستان يصل جدة
سبق

وصل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان إلى جدة اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف الوزير المرافق، أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ومدير شرطة جدة العميد محمد آل صقر، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
02:42 PM

رئيس وزراء باكستان يصل جدة

أمير منطقة مكة كان في استقباله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
4
2,823

وصل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان إلى جدة اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف الوزير المرافق، أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ومدير شرطة جدة العميد محمد آل صقر، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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