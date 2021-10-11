النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الشؤون الإسلامية: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار سيُسهم في نمو الاقتصاد

أشاد بالعمل الدؤوب لسمو ولي العهد في خدمة الوطن والمواطن

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن إطلاق سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار يُعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق رؤية السعودية 2030م، مشيدًا بما يقوم به سمو ولي العهد من جهود كبيرة لخدمة الوطن والمواطن.

جاء ذلك بتغريدة له عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "سمو سيدي ولي العهد القوي الأمين يواصل الجهود الحثيثة لخدمة الوطن والمواطن بهمة عالية وعمل دؤوب ومتقن".

وأضاف: "ويأتي من تلك الجهود إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تُعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وستسهم بعد توفيق الله في نمو الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادره".

يُشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، أطلق اليوم الاثنين 5 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 11 أكتوبر 2021م، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تُعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الشؤون الإسلامية: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار سيُسهم في نمو الاقتصاد
سبق

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن إطلاق سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار يُعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق رؤية السعودية 2030م، مشيدًا بما يقوم به سمو ولي العهد من جهود كبيرة لخدمة الوطن والمواطن.

جاء ذلك بتغريدة له عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "سمو سيدي ولي العهد القوي الأمين يواصل الجهود الحثيثة لخدمة الوطن والمواطن بهمة عالية وعمل دؤوب ومتقن".

وأضاف: "ويأتي من تلك الجهود إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تُعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وستسهم بعد توفيق الله في نمو الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادره".

يُشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، أطلق اليوم الاثنين 5 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 11 أكتوبر 2021م، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تُعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
08:13 PM
اخر تعديل
11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
09:11 PM

وزير الشؤون الإسلامية: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار سيُسهم في نمو الاقتصاد

أشاد بالعمل الدؤوب لسمو ولي العهد في خدمة الوطن والمواطن

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
510

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن إطلاق سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار يُعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق رؤية السعودية 2030م، مشيدًا بما يقوم به سمو ولي العهد من جهود كبيرة لخدمة الوطن والمواطن.

جاء ذلك بتغريدة له عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "سمو سيدي ولي العهد القوي الأمين يواصل الجهود الحثيثة لخدمة الوطن والمواطن بهمة عالية وعمل دؤوب ومتقن".

وأضاف: "ويأتي من تلك الجهود إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تُعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وستسهم بعد توفيق الله في نمو الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادره".

يُشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، أطلق اليوم الاثنين 5 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 11 أكتوبر 2021م، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تُعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,417
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,871
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,025
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,591

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة