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الهند تسجل 18870 إصابة جديدة بكورونا و378 حالة وفاة

سجلت الهند 18870 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء؛ فضلًا عن 378 وفاة؛ وذلك وفق بيانات وزارة الصحة.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في الهند جراء الإصابة بالفيروس إلى 33.72 مليونًا والوفيات إلى 447751.

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الهند تسجل 18870 إصابة جديدة بكورونا و378 حالة وفاة
سبق

سجلت الهند 18870 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء؛ فضلًا عن 378 وفاة؛ وذلك وفق بيانات وزارة الصحة.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في الهند جراء الإصابة بالفيروس إلى 33.72 مليونًا والوفيات إلى 447751.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
08:40 AM

الهند تسجل 18870 إصابة جديدة بكورونا و378 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيودلهي
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سجلت الهند 18870 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء؛ فضلًا عن 378 وفاة؛ وذلك وفق بيانات وزارة الصحة.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في الهند جراء الإصابة بالفيروس إلى 33.72 مليونًا والوفيات إلى 447751.

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