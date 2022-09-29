الهند تسجل 18870 إصابة جديدة بكورونا و378 حالة وفاة

سجلت الهند 18870 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء؛ فضلًا عن 378 وفاة؛ وذلك وفق بيانات وزارة الصحة.
وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في الهند جراء الإصابة بالفيروس إلى 33.72 مليونًا والوفيات إلى 447751.
سجلت الهند 18870 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء؛ فضلًا عن 378 وفاة؛ وذلك وفق بيانات وزارة الصحة.
وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في الهند جراء الإصابة بالفيروس إلى 33.72 مليونًا والوفيات إلى 447751.
سجلت الهند 18870 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء؛ فضلًا عن 378 وفاة؛ وذلك وفق بيانات وزارة الصحة.
وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في الهند جراء الإصابة بالفيروس إلى 33.72 مليونًا والوفيات إلى 447751.
سجلت الهند 18870 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء؛ فضلًا عن 378 وفاة؛ وذلك وفق بيانات وزارة الصحة.
وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في الهند جراء الإصابة بالفيروس إلى 33.72 مليونًا والوفيات إلى 447751.