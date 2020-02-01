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الجامعة العربية ترفض "صفقة القرن" وتؤكد: لا تلبي الحد الأدنى

"المالكي": الفلسطينيون حصلوا على الدعم اللازم عربيًّا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن "البيان الختامي للاجتماع الوزاري أعلن صراحة رفضه لما يسمى صفقة القرن؛ لأنها لا تلبي الحد الأدنى".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن الفلسطينيين حصلوا في الجامعة العربية، على الدعم اللازم لمواجهة ما يسمى بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن".

وفيما يلي البيان الختامي لاجتماع جامعة الدول العربية بشأن "صفقة القرن".

جامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط صفقة القرن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي فلسطين خطة السلام الأمريكية الشرق الأوسط

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجامعة العربية ترفض "صفقة القرن" وتؤكد: لا تلبي الحد الأدنى
سبق

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن "البيان الختامي للاجتماع الوزاري أعلن صراحة رفضه لما يسمى صفقة القرن؛ لأنها لا تلبي الحد الأدنى".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن الفلسطينيين حصلوا في الجامعة العربية، على الدعم اللازم لمواجهة ما يسمى بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن".

وفيما يلي البيان الختامي لاجتماع جامعة الدول العربية بشأن "صفقة القرن".

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
05:28 PM

الجامعة العربية ترفض "صفقة القرن" وتؤكد: لا تلبي الحد الأدنى

"المالكي": الفلسطينيون حصلوا على الدعم اللازم عربيًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن "البيان الختامي للاجتماع الوزاري أعلن صراحة رفضه لما يسمى صفقة القرن؛ لأنها لا تلبي الحد الأدنى".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن الفلسطينيين حصلوا في الجامعة العربية، على الدعم اللازم لمواجهة ما يسمى بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن".

وفيما يلي البيان الختامي لاجتماع جامعة الدول العربية بشأن "صفقة القرن".

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