النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مهرجان العسل السابع بالعيدابي يواصل فعالياته ويستقبل الزوار

بمشاركة 50 نحالاً ويضم ركناً للأسر المنتجة

تتواصل فعاليات مهرجان العسل السابع، في عاصمة الشهد محافظة العيدابي، بمشاركة 50 نحالاً، لعرض أجود أنواع العسل الذي تشتهر المنطقة بإنتاجه.

ويشارك في المهرجان معرض الإدارات الحكومية، ومعرض "فنون وتراث بلغازي"، وركن الأسر المنتجة الذي تشارك فيه 50 أسرة بدعم من بنك التنمية الاجتماعية.

وتختلف أنواع العسل باختلاف ما يتغذى عليه النحل، وبحسب موسمه، ومن أنواعه: السِّدر، والطَّلْح، والقَتَاد، والسَّلام، والسَّمرة، والمَجْرَى، والمَرَاعي، وغيرها من أنواع العسل، فيما يختلف سعر كل واحد منها بحسب نوعه.

ويصاحب المهرجان عدة فعاليات ومسابقات يومية للصغار والكبار، وألعاب وعروض مسرحية وسِرك، وفنون شعبية، بالإضافة إلى ورش عمل ودورات تدريبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مهرجان العسل السابع بالعيدابي يواصل فعالياته ويستقبل الزوار
سبق

تتواصل فعاليات مهرجان العسل السابع، في عاصمة الشهد محافظة العيدابي، بمشاركة 50 نحالاً، لعرض أجود أنواع العسل الذي تشتهر المنطقة بإنتاجه.

ويشارك في المهرجان معرض الإدارات الحكومية، ومعرض "فنون وتراث بلغازي"، وركن الأسر المنتجة الذي تشارك فيه 50 أسرة بدعم من بنك التنمية الاجتماعية.

وتختلف أنواع العسل باختلاف ما يتغذى عليه النحل، وبحسب موسمه، ومن أنواعه: السِّدر، والطَّلْح، والقَتَاد، والسَّلام، والسَّمرة، والمَجْرَى، والمَرَاعي، وغيرها من أنواع العسل، فيما يختلف سعر كل واحد منها بحسب نوعه.

ويصاحب المهرجان عدة فعاليات ومسابقات يومية للصغار والكبار، وألعاب وعروض مسرحية وسِرك، وفنون شعبية، بالإضافة إلى ورش عمل ودورات تدريبية.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
04:35 PM

مهرجان العسل السابع بالعيدابي يواصل فعالياته ويستقبل الزوار

بمشاركة 50 نحالاً ويضم ركناً للأسر المنتجة

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
0
161

تتواصل فعاليات مهرجان العسل السابع، في عاصمة الشهد محافظة العيدابي، بمشاركة 50 نحالاً، لعرض أجود أنواع العسل الذي تشتهر المنطقة بإنتاجه.

ويشارك في المهرجان معرض الإدارات الحكومية، ومعرض "فنون وتراث بلغازي"، وركن الأسر المنتجة الذي تشارك فيه 50 أسرة بدعم من بنك التنمية الاجتماعية.

وتختلف أنواع العسل باختلاف ما يتغذى عليه النحل، وبحسب موسمه، ومن أنواعه: السِّدر، والطَّلْح، والقَتَاد، والسَّلام، والسَّمرة، والمَجْرَى، والمَرَاعي، وغيرها من أنواع العسل، فيما يختلف سعر كل واحد منها بحسب نوعه.

ويصاحب المهرجان عدة فعاليات ومسابقات يومية للصغار والكبار، وألعاب وعروض مسرحية وسِرك، وفنون شعبية، بالإضافة إلى ورش عمل ودورات تدريبية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,633
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,506
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,812
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,690

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة