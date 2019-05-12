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تسجيل 18 حالة شفاء و17 إصابة جديدة بـ"كورونا" في جازان

التعافي 17 في بيش وواحدة بصامطة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل حالات إصابة جديدة من فيروس كورونا بمنطقة جازان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، كما أعلنت عن حالات تعافٍ جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في بيش، وأعلنت 18 حالة تعافٍ منها 17 في بيش وحالة في صامطة.

وكان قد تم تسجيل الإصابات بعدد من المدن والمحافظات، وسجلت محافظة بيش (وفق الموقع المخصص) 640 إصابة، ومدينة جازان 68 إصابة، وصبيا 57، والعارضة 15، وأبوعريش 10، وصامطة 8، والطوال 5، والدرب 1، والعيدابي 1، والداير 1.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء في مدينة بيش 169 حالة ومدينة جازان 24 وصبيا 5 وصامطة 7 الطوال 3 والعارضة حالة واحدة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تسجيل 18 حالة شفاء و17 إصابة جديدة بـ"كورونا" في جازان
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل حالات إصابة جديدة من فيروس كورونا بمنطقة جازان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، كما أعلنت عن حالات تعافٍ جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في بيش، وأعلنت 18 حالة تعافٍ منها 17 في بيش وحالة في صامطة.

وكان قد تم تسجيل الإصابات بعدد من المدن والمحافظات، وسجلت محافظة بيش (وفق الموقع المخصص) 640 إصابة، ومدينة جازان 68 إصابة، وصبيا 57، والعارضة 15، وأبوعريش 10، وصامطة 8، والطوال 5، والدرب 1، والعيدابي 1، والداير 1.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء في مدينة بيش 169 حالة ومدينة جازان 24 وصبيا 5 وصامطة 7 الطوال 3 والعارضة حالة واحدة.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
04:21 PM

تسجيل 18 حالة شفاء و17 إصابة جديدة بـ"كورونا" في جازان

التعافي 17 في بيش وواحدة بصامطة

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محمد المواسي - جازان
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2,434

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل حالات إصابة جديدة من فيروس كورونا بمنطقة جازان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، كما أعلنت عن حالات تعافٍ جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في بيش، وأعلنت 18 حالة تعافٍ منها 17 في بيش وحالة في صامطة.

وكان قد تم تسجيل الإصابات بعدد من المدن والمحافظات، وسجلت محافظة بيش (وفق الموقع المخصص) 640 إصابة، ومدينة جازان 68 إصابة، وصبيا 57، والعارضة 15، وأبوعريش 10، وصامطة 8، والطوال 5، والدرب 1، والعيدابي 1، والداير 1.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء في مدينة بيش 169 حالة ومدينة جازان 24 وصبيا 5 وصامطة 7 الطوال 3 والعارضة حالة واحدة.

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