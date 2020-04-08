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"الحربي" إلى رتبة "عقيد" بجوازات الرياض

صدرت الموافقة على ترقية المقدم محمد بن شليويح بن قبلان البشري الحربي، أحد منسوبي جوازات منطقة الرياض، إلى رتبة عقيد.

وتهنئ "سبق" العقيد محمد الحربي، وتتمنى له التوفيق في حياته العملية.

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"الحربي" إلى رتبة "عقيد" بجوازات الرياض
سبق

صدرت الموافقة على ترقية المقدم محمد بن شليويح بن قبلان البشري الحربي، أحد منسوبي جوازات منطقة الرياض، إلى رتبة عقيد.

وتهنئ "سبق" العقيد محمد الحربي، وتتمنى له التوفيق في حياته العملية.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
03:16 PM

"الحربي" إلى رتبة "عقيد" بجوازات الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدرت الموافقة على ترقية المقدم محمد بن شليويح بن قبلان البشري الحربي، أحد منسوبي جوازات منطقة الرياض، إلى رتبة عقيد.

وتهنئ "سبق" العقيد محمد الحربي، وتتمنى له التوفيق في حياته العملية.

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