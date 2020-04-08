"الحربي" إلى رتبة "عقيد" بجوازات الرياض

صدرت الموافقة على ترقية المقدم محمد بن شليويح بن قبلان البشري الحربي، أحد منسوبي جوازات منطقة الرياض، إلى رتبة عقيد.

وتهنئ "سبق" العقيد محمد الحربي، وتتمنى له التوفيق في حياته العملية.