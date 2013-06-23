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"الشرعية" تقضي على 30 حوثيًّا في معارك بجبهات "رغوان مأرب"

تدمير عتاد متنوع للميليشيا

قُتل ما لا يقل عن 30 عنصرًا حوثيًّا، وأُصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، بنيران جنود الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، في جبهات مديرية رغوان شمال غرب مأرب.

أوضح قائد عسكري أن المعارك احتدمت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم إثر محاولة الميليشيا الحوثية التقدم في وادي الجفرة ووادي حلحلان، إلا أن جنود الجيش الوطني كانوا لها بالمرصاد، وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وأضاف بأن المعارك أسفرت عن تدمير عتاد متنوع تابع للميليشيا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الشرعية" تقضي على 30 حوثيًّا في معارك بجبهات "رغوان مأرب"
سبق

قُتل ما لا يقل عن 30 عنصرًا حوثيًّا، وأُصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، بنيران جنود الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، في جبهات مديرية رغوان شمال غرب مأرب.

أوضح قائد عسكري أن المعارك احتدمت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم إثر محاولة الميليشيا الحوثية التقدم في وادي الجفرة ووادي حلحلان، إلا أن جنود الجيش الوطني كانوا لها بالمرصاد، وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وأضاف بأن المعارك أسفرت عن تدمير عتاد متنوع تابع للميليشيا.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
08:29 PM

"الشرعية" تقضي على 30 حوثيًّا في معارك بجبهات "رغوان مأرب"

تدمير عتاد متنوع للميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل ما لا يقل عن 30 عنصرًا حوثيًّا، وأُصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، بنيران جنود الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، في جبهات مديرية رغوان شمال غرب مأرب.

أوضح قائد عسكري أن المعارك احتدمت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم إثر محاولة الميليشيا الحوثية التقدم في وادي الجفرة ووادي حلحلان، إلا أن جنود الجيش الوطني كانوا لها بالمرصاد، وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وأضاف بأن المعارك أسفرت عن تدمير عتاد متنوع تابع للميليشيا.

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