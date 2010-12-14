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خلل فرامل قد ينتهي بحادث.. "التجارة" تستدعي 29 مركبة هيونداي حديثة

الوزارة دعت إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا

أعلنت وزارة "التجارة" اليوم عن #استدعاء 29 مركبة هيونداي "Palisade" 2021.

وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في أسطوانة الفرامل الرئيسة قد يؤدي إلى ضعف عمل الفرامل وزيادة مسافة التوقف مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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خلل فرامل قد ينتهي بحادث.. "التجارة" تستدعي 29 مركبة هيونداي حديثة
سبق

أعلنت وزارة "التجارة" اليوم عن #استدعاء 29 مركبة هيونداي "Palisade" 2021.

وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في أسطوانة الفرامل الرئيسة قد يؤدي إلى ضعف عمل الفرامل وزيادة مسافة التوقف مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
03:30 PM

خلل فرامل قد ينتهي بحادث.. "التجارة" تستدعي 29 مركبة هيونداي حديثة

الوزارة دعت إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة "التجارة" اليوم عن #استدعاء 29 مركبة هيونداي "Palisade" 2021.

وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في أسطوانة الفرامل الرئيسة قد يؤدي إلى ضعف عمل الفرامل وزيادة مسافة التوقف مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,518
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