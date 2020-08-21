أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية قراراً بتكليف المهندس درويش بن علي الغامدي، أميناً لأمانة منطقة تبوك؛ وذلك خلفاً لأمين منطقة تبوك الذي تم إعفاؤه فجر اليوم بأمر ملكي؛ على خلفية ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة بشأن التعديات غير النظامية على أراضي البحر الأحمر.
تكليف "الغامدي" أمينًا لأمانة تبوك
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية قراراً بتكليف المهندس درويش بن علي الغامدي، أميناً لأمانة منطقة تبوك؛ وذلك خلفاً لأمين منطقة تبوك الذي تم إعفاؤه فجر اليوم بأمر ملكي؛ على خلفية ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة بشأن التعديات غير النظامية على أراضي البحر الأحمر.أمانة تبوك
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تكليف "الغامدي" أمينًا لأمانة تبوكبدر الجبل سبق 2020-08-21
21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442
05:00 PM
تكليف "الغامدي" أمينًا لأمانة تبوك
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية قراراً بتكليف المهندس درويش بن علي الغامدي، أميناً لأمانة منطقة تبوك؛ وذلك خلفاً لأمين منطقة تبوك الذي تم إعفاؤه فجر اليوم بأمر ملكي؛ على خلفية ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة بشأن التعديات غير النظامية على أراضي البحر الأحمر.
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