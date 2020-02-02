النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعليم" تكثف برامج التوعية حول فيروس كورونا المستجد بالطائف

حرصًا منها على سلامة منسوبيها ومنسوباتها من خطورته

سعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف إلى تكثيف برامج التوعية والتثقيف بفيروس كورونا المستجد، حيث بثت عبر حساباتها الرسمية رسائل توعوية تدعو إلى التقيد بالاحتياطات الوقائية للسلامة من الإصابة بعدوى الفيروس.

وفي هذا الاطار حرصت الإدارة على سلامة منسوبيها ومنسوباتها وتوعيتهم بأخطار الفيروس، حيث تابعت إدارة الشؤون الصحية المدرسية تفعيل برامج التوعية بالفيروس في مدارس المحافظة "بنين - بنات"، فيما بدأ المرشدون الصحيون والمرشدات ببث الوعي بالمرض، وسبل الوقاية منه، من خلال إقامة ندوات صحية، وعرض معلومات طبية عنه، وما يصحب ذلك من عروض مرئية، ومقاطع ونشرات توعوية، ولوحات إرشادية ووقائية.

وأوضحت إدارة الشؤون الصحية المدرسية أنها تعتمد على آلية للتعامل مع الأمراض المستجدة أو المعدية، وذلك وفق دليل إجرائي صادر من وزارة الصحة، يرتكز على التوعية بالمرض، ومتابعة الحالات الطارئة، فيما تتخذ الإدارة إجراءات سريعة بتكوين لجنة عند صدور بلاغ من أي مركز صحي عن وجود حالة إصابة بالمرض بين منسوبي المدرسة.

الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعليم" تكثف برامج التوعية حول فيروس كورونا المستجد بالطائف
سبق

سعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف إلى تكثيف برامج التوعية والتثقيف بفيروس كورونا المستجد، حيث بثت عبر حساباتها الرسمية رسائل توعوية تدعو إلى التقيد بالاحتياطات الوقائية للسلامة من الإصابة بعدوى الفيروس.

وفي هذا الاطار حرصت الإدارة على سلامة منسوبيها ومنسوباتها وتوعيتهم بأخطار الفيروس، حيث تابعت إدارة الشؤون الصحية المدرسية تفعيل برامج التوعية بالفيروس في مدارس المحافظة "بنين - بنات"، فيما بدأ المرشدون الصحيون والمرشدات ببث الوعي بالمرض، وسبل الوقاية منه، من خلال إقامة ندوات صحية، وعرض معلومات طبية عنه، وما يصحب ذلك من عروض مرئية، ومقاطع ونشرات توعوية، ولوحات إرشادية ووقائية.

وأوضحت إدارة الشؤون الصحية المدرسية أنها تعتمد على آلية للتعامل مع الأمراض المستجدة أو المعدية، وذلك وفق دليل إجرائي صادر من وزارة الصحة، يرتكز على التوعية بالمرض، ومتابعة الحالات الطارئة، فيما تتخذ الإدارة إجراءات سريعة بتكوين لجنة عند صدور بلاغ من أي مركز صحي عن وجود حالة إصابة بالمرض بين منسوبي المدرسة.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
05:11 PM

"التعليم" تكثف برامج التوعية حول فيروس كورونا المستجد بالطائف

حرصًا منها على سلامة منسوبيها ومنسوباتها من خطورته

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
1,044

سعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف إلى تكثيف برامج التوعية والتثقيف بفيروس كورونا المستجد، حيث بثت عبر حساباتها الرسمية رسائل توعوية تدعو إلى التقيد بالاحتياطات الوقائية للسلامة من الإصابة بعدوى الفيروس.

وفي هذا الاطار حرصت الإدارة على سلامة منسوبيها ومنسوباتها وتوعيتهم بأخطار الفيروس، حيث تابعت إدارة الشؤون الصحية المدرسية تفعيل برامج التوعية بالفيروس في مدارس المحافظة "بنين - بنات"، فيما بدأ المرشدون الصحيون والمرشدات ببث الوعي بالمرض، وسبل الوقاية منه، من خلال إقامة ندوات صحية، وعرض معلومات طبية عنه، وما يصحب ذلك من عروض مرئية، ومقاطع ونشرات توعوية، ولوحات إرشادية ووقائية.

وأوضحت إدارة الشؤون الصحية المدرسية أنها تعتمد على آلية للتعامل مع الأمراض المستجدة أو المعدية، وذلك وفق دليل إجرائي صادر من وزارة الصحة، يرتكز على التوعية بالمرض، ومتابعة الحالات الطارئة، فيما تتخذ الإدارة إجراءات سريعة بتكوين لجنة عند صدور بلاغ من أي مركز صحي عن وجود حالة إصابة بالمرض بين منسوبي المدرسة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,224
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,480
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,773
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,405

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة