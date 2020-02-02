سعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف إلى تكثيف برامج التوعية والتثقيف بفيروس كورونا المستجد، حيث بثت عبر حساباتها الرسمية رسائل توعوية تدعو إلى التقيد بالاحتياطات الوقائية للسلامة من الإصابة بعدوى الفيروس. وفي هذا الاطار حرصت الإدارة على سلامة منسوبيها ومنسوباتها وتوعيتهم بأخطار الفيروس، حيث تابعت إدارة الشؤون الصحية المدرسية تفعيل برامج التوعية بالفيروس في مدارس المحافظة "بنين - بنات"، فيما بدأ المرشدون الصحيون والمرشدات ببث الوعي بالمرض، وسبل الوقاية منه، من خلال إقامة ندوات صحية، وعرض معلومات طبية عنه، وما يصحب ذلك من عروض مرئية، ومقاطع ونشرات توعوية، ولوحات إرشادية ووقائية. وأوضحت إدارة الشؤون الصحية المدرسية أنها تعتمد على آلية للتعامل مع الأمراض المستجدة أو المعدية، وذلك وفق دليل إجرائي صادر من وزارة الصحة، يرتكز على التوعية بالمرض، ومتابعة الحالات الطارئة، فيما تتخذ الإدارة إجراءات سريعة بتكوين لجنة عند صدور بلاغ من أي مركز صحي عن وجود حالة إصابة بالمرض بين منسوبي المدرسة.

"التعليم" تكثف برامج التوعية حول فيروس كورونا المستجد بالطائف فهد العتيبي سبق 2020-02-02 سعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف إلى تكثيف برامج التوعية والتثقيف بفيروس كورونا المستجد، حيث بثت عبر حساباتها الرسمية رسائل توعوية تدعو إلى التقيد بالاحتياطات الوقائية للسلامة من الإصابة بعدوى الفيروس.



وفي هذا الاطار حرصت الإدارة على سلامة منسوبيها ومنسوباتها وتوعيتهم بأخطار الفيروس، حيث تابعت إدارة الشؤون الصحية المدرسية تفعيل برامج التوعية بالفيروس في مدارس المحافظة "بنين - بنات"، فيما بدأ المرشدون الصحيون والمرشدات ببث الوعي بالمرض، وسبل الوقاية منه، من خلال إقامة ندوات صحية، وعرض معلومات طبية عنه، وما يصحب ذلك من عروض مرئية، ومقاطع ونشرات توعوية، ولوحات إرشادية ووقائية.



وأوضحت إدارة الشؤون الصحية المدرسية أنها تعتمد على آلية للتعامل مع الأمراض المستجدة أو المعدية، وذلك وفق دليل إجرائي صادر من وزارة الصحة، يرتكز على التوعية بالمرض، ومتابعة الحالات الطارئة، فيما تتخذ الإدارة إجراءات سريعة بتكوين لجنة عند صدور بلاغ من أي مركز صحي عن وجود حالة إصابة بالمرض بين منسوبي المدرسة.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441 05:11 PM

"التعليم" تكثف برامج التوعية حول فيروس كورونا المستجد بالطائف حرصًا منها على سلامة منسوبيها ومنسوباتها من خطورته





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سعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف إلى تكثيف برامج التوعية والتثقيف بفيروس كورونا المستجد، حيث بثت عبر حساباتها الرسمية رسائل توعوية تدعو إلى التقيد بالاحتياطات الوقائية للسلامة من الإصابة بعدوى الفيروس.



وفي هذا الاطار حرصت الإدارة على سلامة منسوبيها ومنسوباتها وتوعيتهم بأخطار الفيروس، حيث تابعت إدارة الشؤون الصحية المدرسية تفعيل برامج التوعية بالفيروس في مدارس المحافظة "بنين - بنات"، فيما بدأ المرشدون الصحيون والمرشدات ببث الوعي بالمرض، وسبل الوقاية منه، من خلال إقامة ندوات صحية، وعرض معلومات طبية عنه، وما يصحب ذلك من عروض مرئية، ومقاطع ونشرات توعوية، ولوحات إرشادية ووقائية.



وأوضحت إدارة الشؤون الصحية المدرسية أنها تعتمد على آلية للتعامل مع الأمراض المستجدة أو المعدية، وذلك وفق دليل إجرائي صادر من وزارة الصحة، يرتكز على التوعية بالمرض، ومتابعة الحالات الطارئة، فيما تتخذ الإدارة إجراءات سريعة بتكوين لجنة عند صدور بلاغ من أي مركز صحي عن وجود حالة إصابة بالمرض بين منسوبي المدرسة.