تهكما على رجال الأمن ووثقا فعلتهما بفيديو.. شرطة الرياض تطيح بشابين خالفا أنظمة السير

عكس الاتجاه على أحد الطرق الرئيسية مشكلين خطراً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق

أعلنت شرطة الرياض القبض على شابين خالفا أنظمة السير بعكسهما الاتجاه على أحد الطرق الرئيسة بمدينة الرياض.

تفصيلاً، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، الذي يظهر من خلاله تباهي شابين يستقلان مركبة، ومخالفة أنظمة السير بعكس الاتجاه على أحد الطرق الرئيسية بمدينة الرياض، مشكلين خطراً على سلامتهما وسلامة مستخدمي الطريق، والتهكم على رجال الأمن وتوثيق فعلهما ونشره عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وقال "الكريديس": أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتيهما والقبض عليهما وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما كل الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.