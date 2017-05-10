النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السومة لو كنت مع الهلال لحققت دوري أبطال آسيا

أكد أن رحيله عن الأهلي سيكون لنادٍ أوروبي

أكد عمر السومة هداف فريق الأهلي أنه لو كان يلعب مع فريق الهلال لحقق لقب دوري أبطال آسيا وقال: "بكل تأكيد لأن النادي كل سنة ينافس على البطولة".

وأضاف السومة خلال حديثه الفضائي مع برنامج "إنستا شو" الذي يبث على "قناة سما الفضائية" لا يوجد أي خلافات مع النادي الأهلي أما علاقتي مع برانكو إيفانكوفيتش كانت ممتازة على الرغم من التوتر في المباريات، وكنت أرى أن المدرب لا يعمل للنادي وأن اللاعبين لم يتأقلموا مع طريقته.

وتابع لو وصلني عرضًا من نادٍ أوروبي براتب أقل من النادي الأهلي سأوافق ولكن بحسب اسم النادي والقاعدة الجماهيرية له.

أضاف: أنا صبور في الملعب وهذا ما يحتاج إليه المهاجم لاستغلال الفرص، والأهلي حصل على بطولة الدوري بمسميات أخرى، وهو طرف ثابت في المنافسة.

عمر السومة الأهلي الهلال دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
السومة لو كنت مع الهلال لحققت دوري أبطال آسيا
سبق

أكد عمر السومة هداف فريق الأهلي أنه لو كان يلعب مع فريق الهلال لحقق لقب دوري أبطال آسيا وقال: "بكل تأكيد لأن النادي كل سنة ينافس على البطولة".

وأضاف السومة خلال حديثه الفضائي مع برنامج "إنستا شو" الذي يبث على "قناة سما الفضائية" لا يوجد أي خلافات مع النادي الأهلي أما علاقتي مع برانكو إيفانكوفيتش كانت ممتازة على الرغم من التوتر في المباريات، وكنت أرى أن المدرب لا يعمل للنادي وأن اللاعبين لم يتأقلموا مع طريقته.

وتابع لو وصلني عرضًا من نادٍ أوروبي براتب أقل من النادي الأهلي سأوافق ولكن بحسب اسم النادي والقاعدة الجماهيرية له.

أضاف: أنا صبور في الملعب وهذا ما يحتاج إليه المهاجم لاستغلال الفرص، والأهلي حصل على بطولة الدوري بمسميات أخرى، وهو طرف ثابت في المنافسة.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
12:34 AM

السومة لو كنت مع الهلال لحققت دوري أبطال آسيا

أكد أن رحيله عن الأهلي سيكون لنادٍ أوروبي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
6,214

أكد عمر السومة هداف فريق الأهلي أنه لو كان يلعب مع فريق الهلال لحقق لقب دوري أبطال آسيا وقال: "بكل تأكيد لأن النادي كل سنة ينافس على البطولة".

وأضاف السومة خلال حديثه الفضائي مع برنامج "إنستا شو" الذي يبث على "قناة سما الفضائية" لا يوجد أي خلافات مع النادي الأهلي أما علاقتي مع برانكو إيفانكوفيتش كانت ممتازة على الرغم من التوتر في المباريات، وكنت أرى أن المدرب لا يعمل للنادي وأن اللاعبين لم يتأقلموا مع طريقته.

وتابع لو وصلني عرضًا من نادٍ أوروبي براتب أقل من النادي الأهلي سأوافق ولكن بحسب اسم النادي والقاعدة الجماهيرية له.

أضاف: أنا صبور في الملعب وهذا ما يحتاج إليه المهاجم لاستغلال الفرص، والأهلي حصل على بطولة الدوري بمسميات أخرى، وهو طرف ثابت في المنافسة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,067
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,961
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,241
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,160

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة