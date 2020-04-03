"السنابيون" بين مطرقة المصداقية وسندان التأثير.. أرقام في دراسة و3 مطالب

طبقت على عينة 2000 مستخدم نصفهم جامعيون و58% منهم إناث والبقية ذكور

أكدت دراسة تحليلية أن مصداقية مؤثري "سناب" في المجتمع السعودي لا تتعدى 34.2%، فيما لا تتعدى نسبة التأثير 35%، وأن التأثير المتوسط للمشاهير رغم انخفاض مصداقيتهم يعود للتأثيرات اللاشعورية في أفراد العينة، مدفوعًا بأسلوب التقليد والتشبه وليس اقتناعًا بجدوى وصحة ما يقدمونه.

وبلغ عدد عيّنة الدراسة التي أجراها مركز القرار للدراسات الإعلامية، 2000 مستخدم من مختلف الفئات العمرية والمجتمعية، موزّعين على عدة مناطق ومدن سعودية، وتوزّعت عينة الدراسة وفقاً للجنس إلى نسبة 58% من الإناث، مقابل نسبة 42% من الذكور.

وكانت أبرز أسباب متابعة الجمهور لمشاهير سناب شات تتعلّق بـ"قدرة المشهور على عرض وتوصيل المعلومة" بنسبة 26.7%، إضافة إلى "الثقة الخاصة التي يُوليها المستخدم للمشهور" بنسبة 22.5%، فيما جاءت جاذبية المحتوى المقدّم بنسبة 15%، إضافة إلى "اهتمام المشهور بعرض السلع والخدمات النافعة" بنسبة 13.8%، و"الارتباط بين مجاله وما يُعلِن عنه" بنسبة 10.4%، و"إشراك متابعيه في الأستوري الخاص به" بنسبة 7.5%، و"اختياره للوقت المناسب للإعلان" بنسبة 4.2%.





وتعدّدت -وفق الدراسة- طرق عرض المحتوى المفضّلة لدى مستخدمي سناب شات، إلا أن أبرزها كان تقديم جميع معلومات المنتج في إعلان واحد مدته 10 ثوانٍ، إضافة إلى استخدام ثلاثة إعلانات متتابعة لـ30 ثانية لتقديم معلومات وافية، وأخيراً استخدام ثلاثة إعلانات متتابعة تجيب عن كل التساؤلات حول الإعلان المصوّر.

وتفاوتت مصداقية مشاهير سناب شات وفقاً لنتائج الدراسة، فبلغت نسبة المصداقية الضعيفة 37.5%، فيما جاءت المصداقية المتوسطة بنسبة 34.2%، وحصلت المصداقة الضعيفة جداً على نسبة 25.4%، وأخيراً المصداقية المرتفعة بنسبة 3%.

وتكرّر التفاوت في نسب تأثير مشاهير سناب شات على المشاهدين، فبلغ التأثير المتوسّط نسبة 35%، وحصل التأثير الضعيف على نسبة 27%، والتأثير المرتفع بنسبة 23%، والتأثير المنخفض جداً بنسبة 11%، والتأثير المرتفع جداً بنسبة 4%.

وأوصت وطالبت دراسة مركز القرار للدراسات الإعلامية، بتقنين أوضاع مشاهير سناب شات وفق ثلاثة مستويات رئيسية، تنقسم على عدد من الوزارات، بهدف معالجة الخلل الذي يواجه عملَ المشاهير، ويضمن انضباطه ضمن أطر محدّدة ومنظمة.

الأول: يتعلق بوزارة الإعلام، عبر إلزام مشاهير سناب شات بالحصول على رخص من وزارة الإعلام، وتشكيل لجنة دائمة في الوزارة، لفحص المحتوى الذي يقدمه المشاهير وتقييمه والحكم على مستواه.

الثاني: يتعلق بوزارة التجارة، وذلك من خلال المتابعة المستمرة من جانب الوزارة لإعلانات السلع والخدمات في سنابات المشاهير، ومراجعتها للتأكد من صلاحيتها، واختبار عملية التخفيضات التي يقدّمونها، والتأكد من أنها غير وهمية.

الثالث: يتعلق بوزارة المالية، لإلزام مشاهير سناب شات بالإفصاح عن عوائدهم المالية من الإعلانات التجارية، وتوجيه هذه البيانات لهيئة الزكاة والدخل، للتأكد من تحصيل مبالغ الزكاة بشكل سنوي.