النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمنشأة مخالفة لنظام البيانات التجارية بمحافظة العقيق

"عمل الرياض" يوقع اتفاقية مع معهد خبراء الجودة للتدريب

لتدريب اليتيمات ومنسوبي الوزارة من الجنسين بعدة مجالات

وقَّع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، يوسف بن مسفر السيالي، اتفاقية تعاون لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد؛ مع معهد خبراء الجودة للتدريب، ممثلًا في مديرته الدكتورة حياة بن عبدالله السالم.

وتتضمن بنود الاتفاقية: "تعزيز وتنمية القُدرات الذاتية والمهارات الشخصية لعدد من مستفيدات الوزارة ومنسوبيها؛ من خلال منح مقاعد مجانية لتدريب وتأهيل ما لا يقل عن "24" مستفيدة من فئة اليتيمات في المجالات الاجتماعية وتطوير الذات والإدارة المالية والمكتبية والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية".

ونصّت الاتفاقية على تنظيم مجموعة من الدورات المكثفة تستغرق كلٌّ منها يومًا واحدًا، بحسب الاحتياج الفعلي لسوق العمل، بالإضافة إلى تقديم خصومات تصل إلى 50٪ لمستفيدي ومنسوبي الوزارة وأسرهم في كافة البرامج التدريبية.

وقال "السيالي": هذه الاتفاقية تشمل عددًا من المستفيدات بهدف تطوير قدراتهن والمساهمة في تحويلهن من "الرعوية إلى التنموية"، كما أنها تستهدف الراغبين في التدريب من الموظفين والموظفات، لرفع مستوى الأداء والجودة، وزيادة التنافسية في تقديم الخدمات.

وأكد أهمية التعاون بين أجهزة الدولة الحكومية والمؤسسات الخاصة لتحقيق رؤية المملكة 2030م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"عمل الرياض" يوقع اتفاقية مع معهد خبراء الجودة للتدريب
سبق

وقَّع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، يوسف بن مسفر السيالي، اتفاقية تعاون لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد؛ مع معهد خبراء الجودة للتدريب، ممثلًا في مديرته الدكتورة حياة بن عبدالله السالم.

وتتضمن بنود الاتفاقية: "تعزيز وتنمية القُدرات الذاتية والمهارات الشخصية لعدد من مستفيدات الوزارة ومنسوبيها؛ من خلال منح مقاعد مجانية لتدريب وتأهيل ما لا يقل عن "24" مستفيدة من فئة اليتيمات في المجالات الاجتماعية وتطوير الذات والإدارة المالية والمكتبية والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية".

ونصّت الاتفاقية على تنظيم مجموعة من الدورات المكثفة تستغرق كلٌّ منها يومًا واحدًا، بحسب الاحتياج الفعلي لسوق العمل، بالإضافة إلى تقديم خصومات تصل إلى 50٪ لمستفيدي ومنسوبي الوزارة وأسرهم في كافة البرامج التدريبية.

وقال "السيالي": هذه الاتفاقية تشمل عددًا من المستفيدات بهدف تطوير قدراتهن والمساهمة في تحويلهن من "الرعوية إلى التنموية"، كما أنها تستهدف الراغبين في التدريب من الموظفين والموظفات، لرفع مستوى الأداء والجودة، وزيادة التنافسية في تقديم الخدمات.

وأكد أهمية التعاون بين أجهزة الدولة الحكومية والمؤسسات الخاصة لتحقيق رؤية المملكة 2030م.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
05:14 PM

"عمل الرياض" يوقع اتفاقية مع معهد خبراء الجودة للتدريب

لتدريب اليتيمات ومنسوبي الوزارة من الجنسين بعدة مجالات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,227

وقَّع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، يوسف بن مسفر السيالي، اتفاقية تعاون لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد؛ مع معهد خبراء الجودة للتدريب، ممثلًا في مديرته الدكتورة حياة بن عبدالله السالم.

وتتضمن بنود الاتفاقية: "تعزيز وتنمية القُدرات الذاتية والمهارات الشخصية لعدد من مستفيدات الوزارة ومنسوبيها؛ من خلال منح مقاعد مجانية لتدريب وتأهيل ما لا يقل عن "24" مستفيدة من فئة اليتيمات في المجالات الاجتماعية وتطوير الذات والإدارة المالية والمكتبية والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية".

ونصّت الاتفاقية على تنظيم مجموعة من الدورات المكثفة تستغرق كلٌّ منها يومًا واحدًا، بحسب الاحتياج الفعلي لسوق العمل، بالإضافة إلى تقديم خصومات تصل إلى 50٪ لمستفيدي ومنسوبي الوزارة وأسرهم في كافة البرامج التدريبية.

وقال "السيالي": هذه الاتفاقية تشمل عددًا من المستفيدات بهدف تطوير قدراتهن والمساهمة في تحويلهن من "الرعوية إلى التنموية"، كما أنها تستهدف الراغبين في التدريب من الموظفين والموظفات، لرفع مستوى الأداء والجودة، وزيادة التنافسية في تقديم الخدمات.

وأكد أهمية التعاون بين أجهزة الدولة الحكومية والمؤسسات الخاصة لتحقيق رؤية المملكة 2030م.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,310
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,566
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,986
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,201

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة