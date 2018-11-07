"عمل الرياض" يوقع اتفاقية مع معهد خبراء الجودة للتدريب

لتدريب اليتيمات ومنسوبي الوزارة من الجنسين بعدة مجالات

وقَّع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، يوسف بن مسفر السيالي، اتفاقية تعاون لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد؛ مع معهد خبراء الجودة للتدريب، ممثلًا في مديرته الدكتورة حياة بن عبدالله السالم.

وتتضمن بنود الاتفاقية: "تعزيز وتنمية القُدرات الذاتية والمهارات الشخصية لعدد من مستفيدات الوزارة ومنسوبيها؛ من خلال منح مقاعد مجانية لتدريب وتأهيل ما لا يقل عن "24" مستفيدة من فئة اليتيمات في المجالات الاجتماعية وتطوير الذات والإدارة المالية والمكتبية والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية".

ونصّت الاتفاقية على تنظيم مجموعة من الدورات المكثفة تستغرق كلٌّ منها يومًا واحدًا، بحسب الاحتياج الفعلي لسوق العمل، بالإضافة إلى تقديم خصومات تصل إلى 50٪ لمستفيدي ومنسوبي الوزارة وأسرهم في كافة البرامج التدريبية.

وقال "السيالي": هذه الاتفاقية تشمل عددًا من المستفيدات بهدف تطوير قدراتهن والمساهمة في تحويلهن من "الرعوية إلى التنموية"، كما أنها تستهدف الراغبين في التدريب من الموظفين والموظفات، لرفع مستوى الأداء والجودة، وزيادة التنافسية في تقديم الخدمات.

وأكد أهمية التعاون بين أجهزة الدولة الحكومية والمؤسسات الخاصة لتحقيق رؤية المملكة 2030م.