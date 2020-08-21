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"حقوق الإنسان": هذه هي المسافة الفاصلة بين مساكن العمال العزاب والكتلة العمرانية

قالت: يجب أن ترتبط بمحاور الحركة الرئيسة وقريبة من الخدمات المعيشية الضرورية

قالت هيئة حقوق الانسان، اليوم، إن مواقع مساكن العمال خارج العمران يجب أن ترتبط بمحاور الحركة الرئيسة وخطوط النقل العامة للمدينة، وأن تكون قريبة من الخدمات المعيشية الضرورية.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها في "تويتر"،: يجب ألا يزيد بعدها على الكتلة العمرانية الرئيسة على 40 كم، وأن تبعد عن الأراضي في المناطق الخطرة أو في مجاري السيول وأن تبعد مساكن العمال العزاب عن الكتلة العمرانية مسافة لا تقل عن 500 متر.

يُذكر أن لائحة ضوابط مساكن العمال خارج العمران حدّدت عدداً من المعايير في مواقع إنشاء تلك المساكن، تتضمن الالتزام عند اعتماد مخططات البناء والتشييد لمباني هذه المساكن بالإجراءات النظامية المتبعة لإنشاء المباني ومتطلبات كود البناء السعودي، وكذلك متطلبات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة.

ويجب أن تتوافر في مباني هذه المساكن الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران التي تصدر بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية، بعد التنسيق مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية ووزير الصحة، وتلتزم منشآت القطاع الخاص التي توفر مساكن للعمال خارج العمران، بالقيام بمهمات الإدارة والتشغيل والصيانة لهذه المساكن، وفق الشروط الصحية، ووفق ما هو معمول به في هذا المجال من ضوابط ومعايير فنية ومتطلبات للأمن والسلامة صادرة من الجهات المختصة.

ويجوز لتلك المنشآت التعاقد مع منشآت مختصة في مجال إسكان العمال للقيام بذلك وتتولى اللجان التي يشكلها وزير الشؤون البلدية والقروية، متابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص، المستثمرة في مجال إنشاء مساكن العمال خارج العمران أو إداراتها أو تشغيلها أو صيانتها أو المستفيدة منها، بما ورد في الشروط الصحية، وضبط ما يقع من مخالفات لتلك الشروط على أن ترفع هذه اللجان ما يضبط من مخالفات إلى وزير الشؤون البلدية والقروية أو مَن يفوضه، مع اقتراح مقدار العقوبة المناسبة.

ويجوز لمَن صدر ضده أي قرار بناءً على هذه الضوابط الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية، وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حقوق الإنسان": هذه هي المسافة الفاصلة بين مساكن العمال العزاب والكتلة العمرانية
سبق

قالت هيئة حقوق الانسان، اليوم، إن مواقع مساكن العمال خارج العمران يجب أن ترتبط بمحاور الحركة الرئيسة وخطوط النقل العامة للمدينة، وأن تكون قريبة من الخدمات المعيشية الضرورية.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها في "تويتر"،: يجب ألا يزيد بعدها على الكتلة العمرانية الرئيسة على 40 كم، وأن تبعد عن الأراضي في المناطق الخطرة أو في مجاري السيول وأن تبعد مساكن العمال العزاب عن الكتلة العمرانية مسافة لا تقل عن 500 متر.

يُذكر أن لائحة ضوابط مساكن العمال خارج العمران حدّدت عدداً من المعايير في مواقع إنشاء تلك المساكن، تتضمن الالتزام عند اعتماد مخططات البناء والتشييد لمباني هذه المساكن بالإجراءات النظامية المتبعة لإنشاء المباني ومتطلبات كود البناء السعودي، وكذلك متطلبات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة.

ويجب أن تتوافر في مباني هذه المساكن الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران التي تصدر بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية، بعد التنسيق مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية ووزير الصحة، وتلتزم منشآت القطاع الخاص التي توفر مساكن للعمال خارج العمران، بالقيام بمهمات الإدارة والتشغيل والصيانة لهذه المساكن، وفق الشروط الصحية، ووفق ما هو معمول به في هذا المجال من ضوابط ومعايير فنية ومتطلبات للأمن والسلامة صادرة من الجهات المختصة.

ويجوز لتلك المنشآت التعاقد مع منشآت مختصة في مجال إسكان العمال للقيام بذلك وتتولى اللجان التي يشكلها وزير الشؤون البلدية والقروية، متابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص، المستثمرة في مجال إنشاء مساكن العمال خارج العمران أو إداراتها أو تشغيلها أو صيانتها أو المستفيدة منها، بما ورد في الشروط الصحية، وضبط ما يقع من مخالفات لتلك الشروط على أن ترفع هذه اللجان ما يضبط من مخالفات إلى وزير الشؤون البلدية والقروية أو مَن يفوضه، مع اقتراح مقدار العقوبة المناسبة.

ويجوز لمَن صدر ضده أي قرار بناءً على هذه الضوابط الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية، وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
10:47 AM

"حقوق الإنسان": هذه هي المسافة الفاصلة بين مساكن العمال العزاب والكتلة العمرانية

قالت: يجب أن ترتبط بمحاور الحركة الرئيسة وقريبة من الخدمات المعيشية الضرورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت هيئة حقوق الانسان، اليوم، إن مواقع مساكن العمال خارج العمران يجب أن ترتبط بمحاور الحركة الرئيسة وخطوط النقل العامة للمدينة، وأن تكون قريبة من الخدمات المعيشية الضرورية.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها في "تويتر"،: يجب ألا يزيد بعدها على الكتلة العمرانية الرئيسة على 40 كم، وأن تبعد عن الأراضي في المناطق الخطرة أو في مجاري السيول وأن تبعد مساكن العمال العزاب عن الكتلة العمرانية مسافة لا تقل عن 500 متر.

يُذكر أن لائحة ضوابط مساكن العمال خارج العمران حدّدت عدداً من المعايير في مواقع إنشاء تلك المساكن، تتضمن الالتزام عند اعتماد مخططات البناء والتشييد لمباني هذه المساكن بالإجراءات النظامية المتبعة لإنشاء المباني ومتطلبات كود البناء السعودي، وكذلك متطلبات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة.

ويجب أن تتوافر في مباني هذه المساكن الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران التي تصدر بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية، بعد التنسيق مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية ووزير الصحة، وتلتزم منشآت القطاع الخاص التي توفر مساكن للعمال خارج العمران، بالقيام بمهمات الإدارة والتشغيل والصيانة لهذه المساكن، وفق الشروط الصحية، ووفق ما هو معمول به في هذا المجال من ضوابط ومعايير فنية ومتطلبات للأمن والسلامة صادرة من الجهات المختصة.

ويجوز لتلك المنشآت التعاقد مع منشآت مختصة في مجال إسكان العمال للقيام بذلك وتتولى اللجان التي يشكلها وزير الشؤون البلدية والقروية، متابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص، المستثمرة في مجال إنشاء مساكن العمال خارج العمران أو إداراتها أو تشغيلها أو صيانتها أو المستفيدة منها، بما ورد في الشروط الصحية، وضبط ما يقع من مخالفات لتلك الشروط على أن ترفع هذه اللجان ما يضبط من مخالفات إلى وزير الشؤون البلدية والقروية أو مَن يفوضه، مع اقتراح مقدار العقوبة المناسبة.

ويجوز لمَن صدر ضده أي قرار بناءً على هذه الضوابط الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية، وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

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