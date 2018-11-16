المنتخب السعودي: فحوص طبية لياسر الشهراني لتحديد نوع الإصابة

أعلنت إدارة المنتخب السعودي لكرة القدم أن مدافع المنتخب ياسر الشهراني سيجري غدًا السبت فحوصًا طبية للوقوف على الإصابة العضلية التي خرج على إثرها من مباراة المنتخب أمام اليمن الودية .

فيما واصل الثنائي سالم الدوسري وسلطان الغنام التمارين التأهيلية الخاصة بالنادي الصحي، فيما أراح الجهاز الطبي محمد كنو عن مباراة المنتخب مع اليمن لشعوره بآلام في العضلة الضامة.

ويُجري المنتخب السعودي الأول في تمام الخامسة والنصف من مساء غدٍ السبت حصة تدريبية على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، وستكون أول 15 دقيقة متاحة لوسائل الإعلام.