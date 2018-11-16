النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المنتخب السعودي: فحوص طبية لياسر الشهراني لتحديد نوع الإصابة

أعلنت إدارة المنتخب السعودي لكرة القدم أن مدافع المنتخب ياسر الشهراني سيجري غدًا السبت فحوصًا طبية للوقوف على الإصابة العضلية التي خرج على إثرها من مباراة المنتخب أمام اليمن الودية .

فيما واصل الثنائي سالم الدوسري وسلطان الغنام التمارين التأهيلية الخاصة بالنادي الصحي، فيما أراح الجهاز الطبي محمد كنو عن مباراة المنتخب مع اليمن لشعوره بآلام في العضلة الضامة.

ويُجري المنتخب السعودي الأول في تمام الخامسة والنصف من مساء غدٍ السبت حصة تدريبية على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، وستكون أول 15 دقيقة متاحة لوسائل الإعلام.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
المنتخب السعودي: فحوص طبية لياسر الشهراني لتحديد نوع الإصابة
سبق

أعلنت إدارة المنتخب السعودي لكرة القدم أن مدافع المنتخب ياسر الشهراني سيجري غدًا السبت فحوصًا طبية للوقوف على الإصابة العضلية التي خرج على إثرها من مباراة المنتخب أمام اليمن الودية .

فيما واصل الثنائي سالم الدوسري وسلطان الغنام التمارين التأهيلية الخاصة بالنادي الصحي، فيما أراح الجهاز الطبي محمد كنو عن مباراة المنتخب مع اليمن لشعوره بآلام في العضلة الضامة.

ويُجري المنتخب السعودي الأول في تمام الخامسة والنصف من مساء غدٍ السبت حصة تدريبية على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، وستكون أول 15 دقيقة متاحة لوسائل الإعلام.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
11:21 PM

المنتخب السعودي: فحوص طبية لياسر الشهراني لتحديد نوع الإصابة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,139

أعلنت إدارة المنتخب السعودي لكرة القدم أن مدافع المنتخب ياسر الشهراني سيجري غدًا السبت فحوصًا طبية للوقوف على الإصابة العضلية التي خرج على إثرها من مباراة المنتخب أمام اليمن الودية .

فيما واصل الثنائي سالم الدوسري وسلطان الغنام التمارين التأهيلية الخاصة بالنادي الصحي، فيما أراح الجهاز الطبي محمد كنو عن مباراة المنتخب مع اليمن لشعوره بآلام في العضلة الضامة.

ويُجري المنتخب السعودي الأول في تمام الخامسة والنصف من مساء غدٍ السبت حصة تدريبية على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، وستكون أول 15 دقيقة متاحة لوسائل الإعلام.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,591
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,887
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,492
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,461

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة