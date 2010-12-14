أخضر الكاراتيه يحط رحاله في "ألماتي" للمشاركة في البطولة الآسيوية

خلال الفترة من 16 - 22 ديسمبر الجاري

حطّت بعثة للمنتخب السعودي للكاراتيه رحالها في مدينة ألماتي الكازاخستانية؛ وذلك للمشاركة في البطولة الآسيوية السابعة عشرة للكبار والتاسعة عشرة للناشئين والشباب وتحت 21 سنة للكاراتيه، في الفترة من 16 - 22 ديسمبر الجاري.

واختار المدير الفني للمنتخب منير أفقير، 23 لاعبًا للمشاركة في البطولة وهم: عمر البخيت، عبدالرحمن هجوسي، أنس الزهراني، علي مقري، سلطان القحطاني، عمر الشامان، راشد فران، عبد الله القحطاني، سيف القايد، مهدي آل منجم، ياسر البارقي، بدر العتيبي، عمر العازمي، سلطان الزهراني، مازن الدقيل، طارق حامدي، فهد الخثعمي، فرج الناشري، عماد هزازي، يوسف نايته، فيصل العتيبي، محمد برناوي وسند سفياني.

يُذكر أن "أخضر الكاراتيه" اختتم أمس، تحضيراته للاستحقاق الآسيوي بإقامة معسكر تدريبي داخلي في مدينة الرياض استمر 15 يومًا متواصلة، تخلله تدريبات لياقية وبدنية وفنية على مختلف الاوزان في الكاتا والقتال.

من جهة أخرى، حرص رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، ونائبه الدكتور إبراهيم القرني، قبل سفر البعثة على الالتقاء والاجتماع بكافة أعضاء البعثة، ونقل لهما تحيات وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ونائبه الأمير فهد بن جلوي، ومطالبتهم بتشريف الوطن خير تشريف في هذا المحفل والمنافسة على تحقيق الميداليات والمراكز الأولى في مختلف المنافسات.