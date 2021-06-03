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"العامة للتقاعد" تعلن توقف خدماتها الإلكترونية مؤقتًا غدًا

لأغراض الصيانة والتحسين والتطوير عبر التطبيق والبوابة

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، عن توقف الخدمات الإلكترونية مؤقتًا يوم غد الجمعة من 12:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا.

وأفادت المؤسسة على حسابها بتويتر أنه ضمن عمليات التطوير والتحسين المستمرة؛ ستتوقف بشكل مؤقت الخدمات الإلكترونية في التطبيق والبوابة الإلكترونية؛ لأغراض الصيانة يوم غد الجمعة ولمدة 12 ساعة.

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"العامة للتقاعد" تعلن توقف خدماتها الإلكترونية مؤقتًا غدًا
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، عن توقف الخدمات الإلكترونية مؤقتًا يوم غد الجمعة من 12:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا.

وأفادت المؤسسة على حسابها بتويتر أنه ضمن عمليات التطوير والتحسين المستمرة؛ ستتوقف بشكل مؤقت الخدمات الإلكترونية في التطبيق والبوابة الإلكترونية؛ لأغراض الصيانة يوم غد الجمعة ولمدة 12 ساعة.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
12:15 PM

"العامة للتقاعد" تعلن توقف خدماتها الإلكترونية مؤقتًا غدًا

لأغراض الصيانة والتحسين والتطوير عبر التطبيق والبوابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,867

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، عن توقف الخدمات الإلكترونية مؤقتًا يوم غد الجمعة من 12:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا.

وأفادت المؤسسة على حسابها بتويتر أنه ضمن عمليات التطوير والتحسين المستمرة؛ ستتوقف بشكل مؤقت الخدمات الإلكترونية في التطبيق والبوابة الإلكترونية؛ لأغراض الصيانة يوم غد الجمعة ولمدة 12 ساعة.

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