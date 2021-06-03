"العامة للتقاعد" تعلن توقف خدماتها الإلكترونية مؤقتًا غدًا

لأغراض الصيانة والتحسين والتطوير عبر التطبيق والبوابة

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، عن توقف الخدمات الإلكترونية مؤقتًا يوم غد الجمعة من 12:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا.

وأفادت المؤسسة على حسابها بتويتر أنه ضمن عمليات التطوير والتحسين المستمرة؛ ستتوقف بشكل مؤقت الخدمات الإلكترونية في التطبيق والبوابة الإلكترونية؛ لأغراض الصيانة يوم غد الجمعة ولمدة 12 ساعة.