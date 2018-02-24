وأكدت الجامعة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" ‏أنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة في كليات الجامعة في محافظات ‫الأفلاج ووادي الدواسر والسليل اليوم الأحد. كما أعلنت جامعة الأمير سطام تعليق الدراسة في الكليات التابعة لها في محافظات الخرج و‫الدلم وحوطة بني تميم. وقالت عبر حسابها الرسمي في "تويتر" ‏إنه بناء على التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد بشأن الحالة الجوية المتوقعة اليوم فقد تقرر تعليق الدراسة في كليات الجامعة في محافظات ‫الخرج و‫الدلم وحوطة بني تميم اليوم الأحد.

جامعة سطام تعلق الدراسة في كليات الأفلاج والسليل و‫الخرج و‫الدلم وحوطة بني تميم والدواسر مسلّم الهواملة عبدالسلام العنزي سبق 2018-02-24 أعلنت جامعة الأمير سطام تعليق الدراسة اليوم في كليات الجامعة بالأفلاج والسليل ووادي الدواسر. وأكدت الجامعة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" ‏أنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة في كليات الجامعة في محافظات ‫الأفلاج ووادي الدواسر والسليل اليوم الأحد.



كما أعلنت جامعة الأمير سطام تعليق الدراسة في الكليات التابعة لها في محافظات الخرج و‫الدلم وحوطة بني تميم.



وقالت عبر حسابها الرسمي في "تويتر" ‏إنه بناء على التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد بشأن الحالة الجوية المتوقعة اليوم فقد تقرر تعليق الدراسة في كليات الجامعة في محافظات ‫الخرج و‫الدلم وحوطة بني تميم اليوم الأحد.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439 11:32 PM

اخر تعديل 25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439 01:52 AM

جامعة سطام تعلق الدراسة في كليات الأفلاج والسليل و‫الخرج و‫الدلم وحوطة بني تميم والدواسر نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات





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أعلنت جامعة الأمير سطام تعليق الدراسة اليوم في كليات الجامعة بالأفلاج والسليل ووادي الدواسر.

وأكدت الجامعة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" ‏أنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة في كليات الجامعة في محافظات ‫الأفلاج ووادي الدواسر والسليل اليوم الأحد.



كما أعلنت جامعة الأمير سطام تعليق الدراسة في الكليات التابعة لها في محافظات الخرج و‫الدلم وحوطة بني تميم.



وقالت عبر حسابها الرسمي في "تويتر" ‏إنه بناء على التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد بشأن الحالة الجوية المتوقعة اليوم فقد تقرر تعليق الدراسة في كليات الجامعة في محافظات ‫الخرج و‫الدلم وحوطة بني تميم اليوم الأحد.