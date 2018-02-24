جامعة سطام تعلق الدراسة في كليات الأفلاج والسليل والخرج والدلم وحوطة بني تميم والدواسر
نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات
أعلنت جامعة الأمير سطام تعليق الدراسة اليوم في كليات الجامعة بالأفلاج والسليل ووادي الدواسر.
وأكدت الجامعة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة في كليات الجامعة في محافظات الأفلاج ووادي الدواسر والسليل اليوم الأحد.
كما أعلنت جامعة الأمير سطام تعليق الدراسة في الكليات التابعة لها في محافظات الخرج والدلم وحوطة بني تميم.
وقالت عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إنه بناء على التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد بشأن الحالة الجوية المتوقعة اليوم فقد تقرر تعليق الدراسة في كليات الجامعة في محافظات الخرج والدلم وحوطة بني تميم اليوم الأحد.
جامعة سطام تعلق الدراسة في كليات الأفلاج والسليل والخرج والدلم وحوطة بني تميم والدواسر
مسلّم الهواملةعبدالسلام العنزيسبق2018-02-24
أعلنت جامعة الأمير سطام تعليق الدراسة اليوم في كليات الجامعة بالأفلاج والسليل ووادي الدواسر.
وأكدت الجامعة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة في كليات الجامعة في محافظات الأفلاج ووادي الدواسر والسليل اليوم الأحد.
كما أعلنت جامعة الأمير سطام تعليق الدراسة في الكليات التابعة لها في محافظات الخرج والدلم وحوطة بني تميم.
وقالت عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إنه بناء على التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد بشأن الحالة الجوية المتوقعة اليوم فقد تقرر تعليق الدراسة في كليات الجامعة في محافظات الخرج والدلم وحوطة بني تميم اليوم الأحد.
24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
11:32 PM
اخر تعديل
25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
01:52 AM
جامعة سطام تعلق الدراسة في كليات الأفلاج والسليل والخرج والدلم وحوطة بني تميم والدواسر
نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات
أعلنت جامعة الأمير سطام تعليق الدراسة اليوم في كليات الجامعة بالأفلاج والسليل ووادي الدواسر.
وأكدت الجامعة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة في كليات الجامعة في محافظات الأفلاج ووادي الدواسر والسليل اليوم الأحد.
كما أعلنت جامعة الأمير سطام تعليق الدراسة في الكليات التابعة لها في محافظات الخرج والدلم وحوطة بني تميم.
وقالت عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إنه بناء على التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد بشأن الحالة الجوية المتوقعة اليوم فقد تقرر تعليق الدراسة في كليات الجامعة في محافظات الخرج والدلم وحوطة بني تميم اليوم الأحد.