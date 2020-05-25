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وصول جثمان الشمري المعتقل بالسجون العراقية اليوم للدمام

اعتقل منذ 13 عاماً بسبب تجاوز الحدود

علمت "سبق" بأن جثمان السجين السعودي سليمان حمدان صالح الشمري، والذي توفي داخل السجون العراقية، سيصل مطار الملك فهد الدولي ظهر اليوم السبت عبر الخطوط التركية.

وكان الشمري قد اعتقل بتاريخ 24/6/2006م بقضية تجاوز الحدود وقد توفي داخل السجون العراقية بسبب مرض بالتهاب رئوي حاد.

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وصول جثمان الشمري المعتقل بالسجون العراقية اليوم للدمام
سبق

علمت "سبق" بأن جثمان السجين السعودي سليمان حمدان صالح الشمري، والذي توفي داخل السجون العراقية، سيصل مطار الملك فهد الدولي ظهر اليوم السبت عبر الخطوط التركية.

وكان الشمري قد اعتقل بتاريخ 24/6/2006م بقضية تجاوز الحدود وقد توفي داخل السجون العراقية بسبب مرض بالتهاب رئوي حاد.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
01:35 AM

وصول جثمان الشمري المعتقل بالسجون العراقية اليوم للدمام

اعتقل منذ 13 عاماً بسبب تجاوز الحدود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
17
10,601

علمت "سبق" بأن جثمان السجين السعودي سليمان حمدان صالح الشمري، والذي توفي داخل السجون العراقية، سيصل مطار الملك فهد الدولي ظهر اليوم السبت عبر الخطوط التركية.

وكان الشمري قد اعتقل بتاريخ 24/6/2006م بقضية تجاوز الحدود وقد توفي داخل السجون العراقية بسبب مرض بالتهاب رئوي حاد.

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200 مليون

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