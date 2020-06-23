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"فناربخشة" التركي لإدارة "النصر": أرسلوا ما عليكم أو اللجوء للفيفا!

المطالبة بتسديد مبلغ 6.2 مليون يورو

هدّدت إدارة نادي فناربخشة التركي، نظيرتها في النصر، باللجوء للفيفا حال تأخرهم أكثر من الحالي في سداد مستحقات النادي التركي من صفقة بيع البرازيلي جوليانو للنادي السعودي.

ونقل موقع "goal" أن خطاب فناربخشة التحذيري لنادي النصر جاء بسبب عدم استلام مستحقاتهم النهائية من بيع اللاعب للنادي الذي كان في صيف 2018.

وبحسب الصحيفة التركية فإن الدفعة النهائية للنادي التركي تبلغ نحو 6.2 مليون يورو من أصل مبلغ بيع اللاعب الذي كان 10.5 ملايين يورو.

وكانت تقارير صحفية برازيلية قد تحدثت عن قيام اللاعب جوليانو محترف نادي النصر، بتقديم شكوى لدى الاتحاد الدولي فيفا بسبب عدم تسلمه لرواتبه منذ خمسة أشهر.

وبحسب ما نقلته الصحف هناك: فإن اللاعب حضر للرياض للمشاركة مع فريقه الحالي حتى لا يتم استغلال غيابه من قبل ناديه.

مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر اعتبرت أن هذا لا يعد أزمة؛ كون إدارة الفريق حريصة على استمرار اللاعب وبالتأكيد ستتم ترضيته.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"فناربخشة" التركي لإدارة "النصر": أرسلوا ما عليكم أو اللجوء للفيفا!
سبق

هدّدت إدارة نادي فناربخشة التركي، نظيرتها في النصر، باللجوء للفيفا حال تأخرهم أكثر من الحالي في سداد مستحقات النادي التركي من صفقة بيع البرازيلي جوليانو للنادي السعودي.

ونقل موقع "goal" أن خطاب فناربخشة التحذيري لنادي النصر جاء بسبب عدم استلام مستحقاتهم النهائية من بيع اللاعب للنادي الذي كان في صيف 2018.

وبحسب الصحيفة التركية فإن الدفعة النهائية للنادي التركي تبلغ نحو 6.2 مليون يورو من أصل مبلغ بيع اللاعب الذي كان 10.5 ملايين يورو.

وكانت تقارير صحفية برازيلية قد تحدثت عن قيام اللاعب جوليانو محترف نادي النصر، بتقديم شكوى لدى الاتحاد الدولي فيفا بسبب عدم تسلمه لرواتبه منذ خمسة أشهر.

وبحسب ما نقلته الصحف هناك: فإن اللاعب حضر للرياض للمشاركة مع فريقه الحالي حتى لا يتم استغلال غيابه من قبل ناديه.

مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر اعتبرت أن هذا لا يعد أزمة؛ كون إدارة الفريق حريصة على استمرار اللاعب وبالتأكيد ستتم ترضيته.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
06:03 PM

"فناربخشة" التركي لإدارة "النصر": أرسلوا ما عليكم أو اللجوء للفيفا!

المطالبة بتسديد مبلغ 6.2 مليون يورو

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محمد السيّد - الرياض
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هدّدت إدارة نادي فناربخشة التركي، نظيرتها في النصر، باللجوء للفيفا حال تأخرهم أكثر من الحالي في سداد مستحقات النادي التركي من صفقة بيع البرازيلي جوليانو للنادي السعودي.

ونقل موقع "goal" أن خطاب فناربخشة التحذيري لنادي النصر جاء بسبب عدم استلام مستحقاتهم النهائية من بيع اللاعب للنادي الذي كان في صيف 2018.

وبحسب الصحيفة التركية فإن الدفعة النهائية للنادي التركي تبلغ نحو 6.2 مليون يورو من أصل مبلغ بيع اللاعب الذي كان 10.5 ملايين يورو.

وكانت تقارير صحفية برازيلية قد تحدثت عن قيام اللاعب جوليانو محترف نادي النصر، بتقديم شكوى لدى الاتحاد الدولي فيفا بسبب عدم تسلمه لرواتبه منذ خمسة أشهر.

وبحسب ما نقلته الصحف هناك: فإن اللاعب حضر للرياض للمشاركة مع فريقه الحالي حتى لا يتم استغلال غيابه من قبل ناديه.

مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر اعتبرت أن هذا لا يعد أزمة؛ كون إدارة الفريق حريصة على استمرار اللاعب وبالتأكيد ستتم ترضيته.

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