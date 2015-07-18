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"الجبير" يستعرض تطورات الأوضاع مع سفيري باكستان وكازاخستان

خلال لقاءين بمكتبه بالرياض اليوم

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة راجا علي إعجاز.

واستعرض الجانبان بحضور وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد المسار المتميز للعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الجبير اليوم، سفير كازاخستان لدى المملكة بيريك أرين، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية في المنطقة ومستجداتها.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، والأستاذ مهند البصراوي من مكتب معالي وزير الدولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يستعرض تطورات الأوضاع مع سفيري باكستان وكازاخستان
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة راجا علي إعجاز.

واستعرض الجانبان بحضور وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد المسار المتميز للعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الجبير اليوم، سفير كازاخستان لدى المملكة بيريك أرين، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية في المنطقة ومستجداتها.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، والأستاذ مهند البصراوي من مكتب معالي وزير الدولة.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
07:35 PM

"الجبير" يستعرض تطورات الأوضاع مع سفيري باكستان وكازاخستان

خلال لقاءين بمكتبه بالرياض اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة راجا علي إعجاز.

واستعرض الجانبان بحضور وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد المسار المتميز للعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الجبير اليوم، سفير كازاخستان لدى المملكة بيريك أرين، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية في المنطقة ومستجداتها.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، والأستاذ مهند البصراوي من مكتب معالي وزير الدولة.

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