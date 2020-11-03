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الرئيس الجزائري يصاب بـ "كورونا".. وحالته الصحية تتحسن

بعد 6 أيام من نقله إلى ألمانيا

أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس عبد المجيد تبون يواصل تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الرئاسة في بيان أن الفريق الطبي يُطمئن بأنّ الرئيس تبون يستجيب للعلاج وأن حالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي.

ويوجد الرئيس الجزائري بألمانيا منذ الأربعاء الماضي بأحد المستشفيات المتخصصة بعد نصيحة من فريقه الطبي، الذي كان يتابع حالته الصحية بالمستشفى العسكري بالعاصمة الجزائر.


وكانت الرئاسة قد أعلنت السبت قبل الماضي إدخال الرئيس تبون المستشفى بعد إصابة عددٍ من مستشاريه بفيروس كورونا.

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الرئيس الجزائري يصاب بـ "كورونا".. وحالته الصحية تتحسن
سبق

أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس عبد المجيد تبون يواصل تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الرئاسة في بيان أن الفريق الطبي يُطمئن بأنّ الرئيس تبون يستجيب للعلاج وأن حالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي.

ويوجد الرئيس الجزائري بألمانيا منذ الأربعاء الماضي بأحد المستشفيات المتخصصة بعد نصيحة من فريقه الطبي، الذي كان يتابع حالته الصحية بالمستشفى العسكري بالعاصمة الجزائر.


وكانت الرئاسة قد أعلنت السبت قبل الماضي إدخال الرئيس تبون المستشفى بعد إصابة عددٍ من مستشاريه بفيروس كورونا.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
09:32 PM

الرئيس الجزائري يصاب بـ "كورونا".. وحالته الصحية تتحسن

بعد 6 أيام من نقله إلى ألمانيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس عبد المجيد تبون يواصل تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الرئاسة في بيان أن الفريق الطبي يُطمئن بأنّ الرئيس تبون يستجيب للعلاج وأن حالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي.

ويوجد الرئيس الجزائري بألمانيا منذ الأربعاء الماضي بأحد المستشفيات المتخصصة بعد نصيحة من فريقه الطبي، الذي كان يتابع حالته الصحية بالمستشفى العسكري بالعاصمة الجزائر.


وكانت الرئاسة قد أعلنت السبت قبل الماضي إدخال الرئيس تبون المستشفى بعد إصابة عددٍ من مستشاريه بفيروس كورونا.

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