ترقية الدكتور ناصر آل دهام إلى الرابعة عشرة

رفع الدكتور ناصر بن عبدالعزيز آل دهام الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن ترقيته إلى المرتبة الرابعة عشرة على وظيفة مدير عام إدارة الرقابة على قضاء التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء.



وأعرب عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، مقدماً الشكر لرئيس المجلس الأعلى للقضاء على دعمه، سائلاً المولى جلت قدرته أن يوفقه في تحقيق ما تتطلع إليه القيادة من النهوض بالعمل القضائي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.