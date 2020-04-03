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شاهد.. وحدات سكنية لتخزين التبغ و"الشمة" جنوبي الطائف.. وعمالة "يمنية" تديرها

الجهات المختصة تُداهم الموقع وتقبض عليهم

حولَ مجموعة من العمالة الوافدة من جنسية عربية، وحدات سكنية يقطنونها بإحدى المحطات البترولية جنوبي الطائف، موقعاً لتخزين كميات كبيرة من التبغ ومشتقاته مجهولة المصدر، وكميات كبيرة من مادة الشمة الممنوعة، وجعلوها نقطة توزيع وبيع.

وداهمت فرقة أمنية من البحث والتحري لمركز شرطة النزهة بالطائف، بمشاركة "بلدية جنوب الطائف"، تلك الوحدات السكنية، بعد أن كانت قد توفرت لبحث الشرطة معلومات عن عمليات بيع للتبغ والشمة من قِبل وافدين "يمنيين" يعملون أصلاً في محل لبيع المعسلات، يقع ضمن نطاق إحدى المحطات البترولية جنوبي المحافظة، وهناك شاهدوا تحركات لهؤلاء العمالة، حينها تم التعرف على السكن الخاص بهم بعد ضبط أحدهم وبحوزته كرتوناً يحوي أكثر من كيلوين ونصف من مادة الشمة الممنوعة، موزعة على أكياس وجاهزة للترويج والبيع.

وتمت مداهمة السكن والكشف عن كميات من مادة الشمة الممنوعة معبأة وموزعة على أكياس وجاهزة للبيع، تزيد في وزنها عن 30 كيلوجراماً، كما تم ضبط كميات من الدُخان القديم الممنوع وغير المُصرح والمُرخص ببيعه، في حين خضع السكن للتفتيش وعُثر على 7 براميل تحوي نكهات من جراك المعسل القديم، يتم بيعه بالوزن من نفس الموقع.

وجرت مُصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة من مادة الشمة الممنوعة، وتبغ الدخان، وجراك المعسل من قبل البلدية بكبسها في آلية النظافة بالموقع، في حين جرى تسليم العمالة المقبوض عليهم للشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

الطائف شرطة الطاف أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. وحدات سكنية لتخزين التبغ و"الشمة" جنوبي الطائف.. وعمالة "يمنية" تديرها
سبق

حولَ مجموعة من العمالة الوافدة من جنسية عربية، وحدات سكنية يقطنونها بإحدى المحطات البترولية جنوبي الطائف، موقعاً لتخزين كميات كبيرة من التبغ ومشتقاته مجهولة المصدر، وكميات كبيرة من مادة الشمة الممنوعة، وجعلوها نقطة توزيع وبيع.

وداهمت فرقة أمنية من البحث والتحري لمركز شرطة النزهة بالطائف، بمشاركة "بلدية جنوب الطائف"، تلك الوحدات السكنية، بعد أن كانت قد توفرت لبحث الشرطة معلومات عن عمليات بيع للتبغ والشمة من قِبل وافدين "يمنيين" يعملون أصلاً في محل لبيع المعسلات، يقع ضمن نطاق إحدى المحطات البترولية جنوبي المحافظة، وهناك شاهدوا تحركات لهؤلاء العمالة، حينها تم التعرف على السكن الخاص بهم بعد ضبط أحدهم وبحوزته كرتوناً يحوي أكثر من كيلوين ونصف من مادة الشمة الممنوعة، موزعة على أكياس وجاهزة للترويج والبيع.

وتمت مداهمة السكن والكشف عن كميات من مادة الشمة الممنوعة معبأة وموزعة على أكياس وجاهزة للبيع، تزيد في وزنها عن 30 كيلوجراماً، كما تم ضبط كميات من الدُخان القديم الممنوع وغير المُصرح والمُرخص ببيعه، في حين خضع السكن للتفتيش وعُثر على 7 براميل تحوي نكهات من جراك المعسل القديم، يتم بيعه بالوزن من نفس الموقع.

وجرت مُصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة من مادة الشمة الممنوعة، وتبغ الدخان، وجراك المعسل من قبل البلدية بكبسها في آلية النظافة بالموقع، في حين جرى تسليم العمالة المقبوض عليهم للشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
11:07 PM

شاهد.. وحدات سكنية لتخزين التبغ و"الشمة" جنوبي الطائف.. وعمالة "يمنية" تديرها

الجهات المختصة تُداهم الموقع وتقبض عليهم

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فهد العتيبي - الطائف
10
11,653

حولَ مجموعة من العمالة الوافدة من جنسية عربية، وحدات سكنية يقطنونها بإحدى المحطات البترولية جنوبي الطائف، موقعاً لتخزين كميات كبيرة من التبغ ومشتقاته مجهولة المصدر، وكميات كبيرة من مادة الشمة الممنوعة، وجعلوها نقطة توزيع وبيع.

وداهمت فرقة أمنية من البحث والتحري لمركز شرطة النزهة بالطائف، بمشاركة "بلدية جنوب الطائف"، تلك الوحدات السكنية، بعد أن كانت قد توفرت لبحث الشرطة معلومات عن عمليات بيع للتبغ والشمة من قِبل وافدين "يمنيين" يعملون أصلاً في محل لبيع المعسلات، يقع ضمن نطاق إحدى المحطات البترولية جنوبي المحافظة، وهناك شاهدوا تحركات لهؤلاء العمالة، حينها تم التعرف على السكن الخاص بهم بعد ضبط أحدهم وبحوزته كرتوناً يحوي أكثر من كيلوين ونصف من مادة الشمة الممنوعة، موزعة على أكياس وجاهزة للترويج والبيع.

وتمت مداهمة السكن والكشف عن كميات من مادة الشمة الممنوعة معبأة وموزعة على أكياس وجاهزة للبيع، تزيد في وزنها عن 30 كيلوجراماً، كما تم ضبط كميات من الدُخان القديم الممنوع وغير المُصرح والمُرخص ببيعه، في حين خضع السكن للتفتيش وعُثر على 7 براميل تحوي نكهات من جراك المعسل القديم، يتم بيعه بالوزن من نفس الموقع.

وجرت مُصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة من مادة الشمة الممنوعة، وتبغ الدخان، وجراك المعسل من قبل البلدية بكبسها في آلية النظافة بالموقع، في حين جرى تسليم العمالة المقبوض عليهم للشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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