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الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته في معسكر الرياض تحضيرًا لأولمبياد طوكيو

يمتد حتى الخامس من يوليو المقبل

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض، والذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو المقبل، ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيقهم لتمارين وقائية، أعقب ذلك مران في مربعات مصغّرة، لتختتم الحصة التدريبية بمران الاستحواذ على الكرة بهدف التحمّل.

ويواصل المنتخب الوطني السعودي غداً السبت، تدريباته على فترتين صباحية بالصالة الرياضية، ومسائية تمام السابعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مفتوحة لوسائل الإعلام.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، إلى جانب منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.

المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته في معسكر الرياض تحضيرًا لأولمبياد طوكيو
سبق

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض، والذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو المقبل، ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيقهم لتمارين وقائية، أعقب ذلك مران في مربعات مصغّرة، لتختتم الحصة التدريبية بمران الاستحواذ على الكرة بهدف التحمّل.

ويواصل المنتخب الوطني السعودي غداً السبت، تدريباته على فترتين صباحية بالصالة الرياضية، ومسائية تمام السابعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مفتوحة لوسائل الإعلام.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، إلى جانب منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.

25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
11:27 PM

الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته في معسكر الرياض تحضيرًا لأولمبياد طوكيو

يمتد حتى الخامس من يوليو المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض، والذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو المقبل، ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيقهم لتمارين وقائية، أعقب ذلك مران في مربعات مصغّرة، لتختتم الحصة التدريبية بمران الاستحواذ على الكرة بهدف التحمّل.

ويواصل المنتخب الوطني السعودي غداً السبت، تدريباته على فترتين صباحية بالصالة الرياضية، ومسائية تمام السابعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مفتوحة لوسائل الإعلام.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، إلى جانب منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.

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