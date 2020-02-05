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القنفذة.. جولة تفتيشية على منافذ بيع التبغ تضبط عدة مخالفات

جرى تطبيق نظام المخالفات على المنافذ.. معسلات وجراك

نفّذ فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالتعاون مع جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات وبلدية محافظة القنفذة ودوريات الأمن، جولة تفتيشية على منافذ بيع التبغ من محلات ومتاجر.

وأسفرت الجولة التفتيشية عن ضبط كمية من مواد التبغ المخالفة ومصادرتها؛ وهي معسلات وجراك يباع بكمية أقل من ٥٠٠ مل وسجائر إلكترونية وأكياس تنباك.

وجرى خلال الجولة التأكد من تطبيق نظام مكافحة التبغ، كما جرى تطبيق نظام المخالفات على المنافذ المخالفة، وتنفيذ الإجراءات اللازمة من تعهدات؛ لضمان عدم تكرار الملاحظات.

محافظة القنفذة دوريات الأمن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ جمعية كفى

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القنفذة.. جولة تفتيشية على منافذ بيع التبغ تضبط عدة مخالفات
سبق

نفّذ فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالتعاون مع جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات وبلدية محافظة القنفذة ودوريات الأمن، جولة تفتيشية على منافذ بيع التبغ من محلات ومتاجر.

وأسفرت الجولة التفتيشية عن ضبط كمية من مواد التبغ المخالفة ومصادرتها؛ وهي معسلات وجراك يباع بكمية أقل من ٥٠٠ مل وسجائر إلكترونية وأكياس تنباك.

وجرى خلال الجولة التأكد من تطبيق نظام مكافحة التبغ، كما جرى تطبيق نظام المخالفات على المنافذ المخالفة، وتنفيذ الإجراءات اللازمة من تعهدات؛ لضمان عدم تكرار الملاحظات.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
02:44 PM

القنفذة.. جولة تفتيشية على منافذ بيع التبغ تضبط عدة مخالفات

جرى تطبيق نظام المخالفات على المنافذ.. معسلات وجراك

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عبدالله الراجحي - القنفذة
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نفّذ فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالتعاون مع جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات وبلدية محافظة القنفذة ودوريات الأمن، جولة تفتيشية على منافذ بيع التبغ من محلات ومتاجر.

وأسفرت الجولة التفتيشية عن ضبط كمية من مواد التبغ المخالفة ومصادرتها؛ وهي معسلات وجراك يباع بكمية أقل من ٥٠٠ مل وسجائر إلكترونية وأكياس تنباك.

وجرى خلال الجولة التأكد من تطبيق نظام مكافحة التبغ، كما جرى تطبيق نظام المخالفات على المنافذ المخالفة، وتنفيذ الإجراءات اللازمة من تعهدات؛ لضمان عدم تكرار الملاحظات.

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