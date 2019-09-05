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"العمل": المتداول حول تحديد 4 آلاف ريال كحد أدنى لأجور السعوديين غير دقيق

قالت: لا يزال مسودة مشروع قرار وتم طرحه في منصة #معا_للقرار للمشاركة

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم: إن ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج #نطاقات غير دقيق.

وأوضح متحدث الوزارة خالد أبا الخيل عبر "تويتر" قائلاً: توضح الوزارة أن ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج #نطاقات غير دقيق، وهو لا يزال مسودة مشروع قرار، وتم طرحه في منصة #معا_للقرار؛ لمشاركة المهتمين والمختصين، في تحسين القرار وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم عليه.

وكان قد تم تداول خبر صحفي أشير فيه إلى اعتماد وزير العمل والتنمية الاجتماعية قراراً يقضي برفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص من 3 إلى 4 آلاف ريال.

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"العمل": المتداول حول تحديد 4 آلاف ريال كحد أدنى لأجور السعوديين غير دقيق
سبق

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم: إن ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج #نطاقات غير دقيق.

وأوضح متحدث الوزارة خالد أبا الخيل عبر "تويتر" قائلاً: توضح الوزارة أن ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج #نطاقات غير دقيق، وهو لا يزال مسودة مشروع قرار، وتم طرحه في منصة #معا_للقرار؛ لمشاركة المهتمين والمختصين، في تحسين القرار وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم عليه.

وكان قد تم تداول خبر صحفي أشير فيه إلى اعتماد وزير العمل والتنمية الاجتماعية قراراً يقضي برفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص من 3 إلى 4 آلاف ريال.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
03:12 PM
اخر تعديل
05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
06:47 PM

"العمل": المتداول حول تحديد 4 آلاف ريال كحد أدنى لأجور السعوديين غير دقيق

قالت: لا يزال مسودة مشروع قرار وتم طرحه في منصة #معا_للقرار للمشاركة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
13
7,554

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم: إن ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج #نطاقات غير دقيق.

وأوضح متحدث الوزارة خالد أبا الخيل عبر "تويتر" قائلاً: توضح الوزارة أن ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج #نطاقات غير دقيق، وهو لا يزال مسودة مشروع قرار، وتم طرحه في منصة #معا_للقرار؛ لمشاركة المهتمين والمختصين، في تحسين القرار وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم عليه.

وكان قد تم تداول خبر صحفي أشير فيه إلى اعتماد وزير العمل والتنمية الاجتماعية قراراً يقضي برفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص من 3 إلى 4 آلاف ريال.

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