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بقرار من "الحقيل".. "لنجاوي" أميناً لأمانة العاصمة المقدّسة

تقلّد مناصب عدة وحاصل على ماجستير إدارة أعمال من بريطانيا

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ قراراً بتكليف طارق بن حسين لنجاوي، للقيام بمهام أمين العاصمة المقدّسة لتسيير أعمال الأمانة لمدة سنة.

وأعرَبَ المهندس طارق لنجاوي أمين العاصمة المقدسة، عن شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وقال لـ"سبق" إنه سيباشر العمل غدًا الخميس؛ مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لمكة وأهلها؛ من أجل مكانتها وقدسيتها.. وكشف عن قيامه بجولات على مكة اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وتقلّد "لنجاوي" عدة مناصب أهمها رئيس مجلس إدارة "شركة تمرة المالية" منذ مايو 2021، و"شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية" منذ أبريل 2019، و"صندوق سدكو كابيتال ريت" منذ 11 أكتوبر 2020، وعضو مجلس إدارة كل من صندوق الصناديق "جدا" منذ 2018، و"صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية" منذ 2016، و"صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 1″، "صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 2".

وكان عضواً في مجلس إدارة "شركة الأهلي للتكافل" بين 2019 و2022، و"شركة السراج المتحدة القابضة" منذ 2016 و2020، وشغل منصب مستشار استثمارات في "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" عام 2017، والرئيس التنفيذي المكلف لـ"شركة الأهلي كابيتال" بين 2013 و2014، ومدير إدارة الثروات في الشركة ذاتها بين 2011 و2014.

وتقلّد منصب رئيس منطقة للخدمات المصرفية الخاصة في "البنك العربي الوطني" بين 2006 و2007، ومدير الإستراتيجة والتسويق في "شركة المجلس" بين 1997 و2003.

وهو حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال عام 2003 من "جامعة كرانفيلد" في المملكة المتحدة، وبكالوريوس في الاقتصاد عام 1997 من "كلية أوكسيدنتال" في الولايات المتحدة الأميركية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بقرار من "الحقيل".. "لنجاوي" أميناً لأمانة العاصمة المقدّسة
سبق

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ قراراً بتكليف طارق بن حسين لنجاوي، للقيام بمهام أمين العاصمة المقدّسة لتسيير أعمال الأمانة لمدة سنة.

وأعرَبَ المهندس طارق لنجاوي أمين العاصمة المقدسة، عن شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وقال لـ"سبق" إنه سيباشر العمل غدًا الخميس؛ مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لمكة وأهلها؛ من أجل مكانتها وقدسيتها.. وكشف عن قيامه بجولات على مكة اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وتقلّد "لنجاوي" عدة مناصب أهمها رئيس مجلس إدارة "شركة تمرة المالية" منذ مايو 2021، و"شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية" منذ أبريل 2019، و"صندوق سدكو كابيتال ريت" منذ 11 أكتوبر 2020، وعضو مجلس إدارة كل من صندوق الصناديق "جدا" منذ 2018، و"صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية" منذ 2016، و"صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 1″، "صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 2".

وكان عضواً في مجلس إدارة "شركة الأهلي للتكافل" بين 2019 و2022، و"شركة السراج المتحدة القابضة" منذ 2016 و2020، وشغل منصب مستشار استثمارات في "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" عام 2017، والرئيس التنفيذي المكلف لـ"شركة الأهلي كابيتال" بين 2013 و2014، ومدير إدارة الثروات في الشركة ذاتها بين 2011 و2014.

وتقلّد منصب رئيس منطقة للخدمات المصرفية الخاصة في "البنك العربي الوطني" بين 2006 و2007، ومدير الإستراتيجة والتسويق في "شركة المجلس" بين 1997 و2003.

وهو حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال عام 2003 من "جامعة كرانفيلد" في المملكة المتحدة، وبكالوريوس في الاقتصاد عام 1997 من "كلية أوكسيدنتال" في الولايات المتحدة الأميركية.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
11:45 AM
اخر تعديل
12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
04:11 PM

بقرار من "الحقيل".. "لنجاوي" أميناً لأمانة العاصمة المقدّسة

تقلّد مناصب عدة وحاصل على ماجستير إدارة أعمال من بريطانيا

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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6,628

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ قراراً بتكليف طارق بن حسين لنجاوي، للقيام بمهام أمين العاصمة المقدّسة لتسيير أعمال الأمانة لمدة سنة.

وأعرَبَ المهندس طارق لنجاوي أمين العاصمة المقدسة، عن شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وقال لـ"سبق" إنه سيباشر العمل غدًا الخميس؛ مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لمكة وأهلها؛ من أجل مكانتها وقدسيتها.. وكشف عن قيامه بجولات على مكة اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وتقلّد "لنجاوي" عدة مناصب أهمها رئيس مجلس إدارة "شركة تمرة المالية" منذ مايو 2021، و"شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية" منذ أبريل 2019، و"صندوق سدكو كابيتال ريت" منذ 11 أكتوبر 2020، وعضو مجلس إدارة كل من صندوق الصناديق "جدا" منذ 2018، و"صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية" منذ 2016، و"صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 1″، "صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 2".

وكان عضواً في مجلس إدارة "شركة الأهلي للتكافل" بين 2019 و2022، و"شركة السراج المتحدة القابضة" منذ 2016 و2020، وشغل منصب مستشار استثمارات في "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" عام 2017، والرئيس التنفيذي المكلف لـ"شركة الأهلي كابيتال" بين 2013 و2014، ومدير إدارة الثروات في الشركة ذاتها بين 2011 و2014.

وتقلّد منصب رئيس منطقة للخدمات المصرفية الخاصة في "البنك العربي الوطني" بين 2006 و2007، ومدير الإستراتيجة والتسويق في "شركة المجلس" بين 1997 و2003.

وهو حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال عام 2003 من "جامعة كرانفيلد" في المملكة المتحدة، وبكالوريوس في الاقتصاد عام 1997 من "كلية أوكسيدنتال" في الولايات المتحدة الأميركية.

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