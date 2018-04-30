مدير تعليم عسير يشهد ملتقى أولياء أمور الطلاب "بنين وبنات"

نظمته وحدة الشراكة المجتمعية "ارتقاء"

شهد مدير عام التعليم في منطقة عسير "جلوي آل كركمان"، مساء أمس الأحد، ملتقى أولياء أمور الطلاب "بنين وبنات"، الذي نظمته وحدة الشراكة المجتمعية "ارتقاء"، بفندق قصر أبها، بقيادة مدير الوحدة ياسر القاسمي.

أكد "آل كركمان" أهمية دور الأسرة وشراكتها مع المدرسة والجهات التعليمية لتحقيق أهداف التعليم، مثمنًا لأولياء أمور الطلاب والطالبات حضورهم وتفاعلهم.

ولفت إلى أن الإدارة ستضع ما يطرحه الآباء والأمهات موضع اهتمامها، بما يسهم في تحقيق أهداف الملتقى.

عقب ذلك استعرض مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أحمد العمري، آليات الشراكة بين المدرسة والأسرة.

وقدمت مديرة وحدة الشراكة المجتمعية "بنات" الدكتورة حنان بامشيع، عرضًا عن مجلس أولياء الأمور، من حيث أهدافه وآلية الترشح لعضويته.

وفي الختام جرى تشكيل مجلس أولياء الأمور، وتكريم راعي الحفل "مجموعة الرواد للتربية والتعليم".