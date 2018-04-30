النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير تعليم عسير يشهد ملتقى أولياء أمور الطلاب "بنين وبنات"

نظمته وحدة الشراكة المجتمعية "ارتقاء"

شهد مدير عام التعليم في منطقة عسير "جلوي آل كركمان"، مساء أمس الأحد، ملتقى أولياء أمور الطلاب "بنين وبنات"، الذي نظمته وحدة الشراكة المجتمعية "ارتقاء"، بفندق قصر أبها، بقيادة مدير الوحدة ياسر القاسمي.

أكد "آل كركمان" أهمية دور الأسرة وشراكتها مع المدرسة والجهات التعليمية لتحقيق أهداف التعليم، مثمنًا لأولياء أمور الطلاب والطالبات حضورهم وتفاعلهم.

ولفت إلى أن الإدارة ستضع ما يطرحه الآباء والأمهات موضع اهتمامها، بما يسهم في تحقيق أهداف الملتقى.

عقب ذلك استعرض مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أحمد العمري، آليات الشراكة بين المدرسة والأسرة.

وقدمت مديرة وحدة الشراكة المجتمعية "بنات" الدكتورة حنان بامشيع، عرضًا عن مجلس أولياء الأمور، من حيث أهدافه وآلية الترشح لعضويته.

وفي الختام جرى تشكيل مجلس أولياء الأمور، وتكريم راعي الحفل "مجموعة الرواد للتربية والتعليم".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير تعليم عسير يشهد ملتقى أولياء أمور الطلاب "بنين وبنات"
سبق

شهد مدير عام التعليم في منطقة عسير "جلوي آل كركمان"، مساء أمس الأحد، ملتقى أولياء أمور الطلاب "بنين وبنات"، الذي نظمته وحدة الشراكة المجتمعية "ارتقاء"، بفندق قصر أبها، بقيادة مدير الوحدة ياسر القاسمي.

أكد "آل كركمان" أهمية دور الأسرة وشراكتها مع المدرسة والجهات التعليمية لتحقيق أهداف التعليم، مثمنًا لأولياء أمور الطلاب والطالبات حضورهم وتفاعلهم.

ولفت إلى أن الإدارة ستضع ما يطرحه الآباء والأمهات موضع اهتمامها، بما يسهم في تحقيق أهداف الملتقى.

عقب ذلك استعرض مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أحمد العمري، آليات الشراكة بين المدرسة والأسرة.

وقدمت مديرة وحدة الشراكة المجتمعية "بنات" الدكتورة حنان بامشيع، عرضًا عن مجلس أولياء الأمور، من حيث أهدافه وآلية الترشح لعضويته.

وفي الختام جرى تشكيل مجلس أولياء الأمور، وتكريم راعي الحفل "مجموعة الرواد للتربية والتعليم".

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
06:52 PM

مدير تعليم عسير يشهد ملتقى أولياء أمور الطلاب "بنين وبنات"

نظمته وحدة الشراكة المجتمعية "ارتقاء"

A A A
بندر آل عوض - عسير
0
134

شهد مدير عام التعليم في منطقة عسير "جلوي آل كركمان"، مساء أمس الأحد، ملتقى أولياء أمور الطلاب "بنين وبنات"، الذي نظمته وحدة الشراكة المجتمعية "ارتقاء"، بفندق قصر أبها، بقيادة مدير الوحدة ياسر القاسمي.

أكد "آل كركمان" أهمية دور الأسرة وشراكتها مع المدرسة والجهات التعليمية لتحقيق أهداف التعليم، مثمنًا لأولياء أمور الطلاب والطالبات حضورهم وتفاعلهم.

ولفت إلى أن الإدارة ستضع ما يطرحه الآباء والأمهات موضع اهتمامها، بما يسهم في تحقيق أهداف الملتقى.

عقب ذلك استعرض مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أحمد العمري، آليات الشراكة بين المدرسة والأسرة.

وقدمت مديرة وحدة الشراكة المجتمعية "بنات" الدكتورة حنان بامشيع، عرضًا عن مجلس أولياء الأمور، من حيث أهدافه وآلية الترشح لعضويته.

وفي الختام جرى تشكيل مجلس أولياء الأمور، وتكريم راعي الحفل "مجموعة الرواد للتربية والتعليم".

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,327
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,988
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,138
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,250

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة