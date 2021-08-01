احتفلت أسرة الزميل الإعلامي أحمد بن قزان عسيري بزواج ابنهم سلطان قزان من كريمة عبدالله بن علي آل سعيد في مدينة الرياض، بحضور الأسرة والأقارب والأصدقاء فقط، وسط التزام بالإجراءات والاحترازات الصحية.
"ابن قزان" يحتفل بزواج "سلطان" في الرياض
احتفلت أسرة الزميل الإعلامي أحمد بن قزان عسيري بزواج ابنهم سلطان قزان من كريمة عبدالله بن علي آل سعيد في مدينة الرياض، بحضور الأسرة والأقارب والأصدقاء فقط، وسط التزام بالإجراءات والاحترازات الصحية.
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"ابن قزان" يحتفل بزواج "سلطان" في الرياضصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-01
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
12:29 AM
"ابن قزان" يحتفل بزواج "سلطان" في الرياض
احتفلت أسرة الزميل الإعلامي أحمد بن قزان عسيري بزواج ابنهم سلطان قزان من كريمة عبدالله بن علي آل سعيد في مدينة الرياض، بحضور الأسرة والأقارب والأصدقاء فقط، وسط التزام بالإجراءات والاحترازات الصحية.
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