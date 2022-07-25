إدارة الرائد تخالص الجزائري بلقروي والمصري عطوة

وقعت إدارة نادي الرائد اليوم مخالصة مالية مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجزائري هشام بلقروي وذلك بالتراضي بين الطرفين.

يُشار إلى أن المدافع الدولي الجزائري انضم في الصيف الماضي إلى الرائد قادمًا من نادي موريرينسي البرتغالي بعقد يمتد لمدة موسمين.

كما وقعت إدارة النادي مخالصة مالية مع لاعب الفريق المصري محمد عطوة بالتراضي بين الطرفين.

وقدمت إدارة الرائد شكرها للاعبين على ما قدما خلال الفترة الماضية مع تمنياتها للاعبين بالتوفيق في حياتهما المستقبلية.



