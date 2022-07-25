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إدارة الرائد تخالص الجزائري بلقروي والمصري عطوة

وقعت إدارة نادي الرائد اليوم مخالصة مالية مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجزائري هشام بلقروي وذلك بالتراضي بين الطرفين.

يُشار إلى أن المدافع الدولي الجزائري انضم في الصيف الماضي إلى الرائد قادمًا من نادي موريرينسي البرتغالي بعقد يمتد لمدة موسمين.

كما وقعت إدارة النادي مخالصة مالية مع لاعب الفريق المصري محمد عطوة بالتراضي بين الطرفين.

وقدمت إدارة الرائد شكرها للاعبين على ما قدما خلال الفترة الماضية مع تمنياتها للاعبين بالتوفيق في حياتهما المستقبلية.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إدارة الرائد تخالص الجزائري بلقروي والمصري عطوة
سبق

وقعت إدارة نادي الرائد اليوم مخالصة مالية مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجزائري هشام بلقروي وذلك بالتراضي بين الطرفين.

يُشار إلى أن المدافع الدولي الجزائري انضم في الصيف الماضي إلى الرائد قادمًا من نادي موريرينسي البرتغالي بعقد يمتد لمدة موسمين.

كما وقعت إدارة النادي مخالصة مالية مع لاعب الفريق المصري محمد عطوة بالتراضي بين الطرفين.

وقدمت إدارة الرائد شكرها للاعبين على ما قدما خلال الفترة الماضية مع تمنياتها للاعبين بالتوفيق في حياتهما المستقبلية.


23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
10:17 PM

إدارة الرائد تخالص الجزائري بلقروي والمصري عطوة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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وقعت إدارة نادي الرائد اليوم مخالصة مالية مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجزائري هشام بلقروي وذلك بالتراضي بين الطرفين.

يُشار إلى أن المدافع الدولي الجزائري انضم في الصيف الماضي إلى الرائد قادمًا من نادي موريرينسي البرتغالي بعقد يمتد لمدة موسمين.

كما وقعت إدارة النادي مخالصة مالية مع لاعب الفريق المصري محمد عطوة بالتراضي بين الطرفين.

وقدمت إدارة الرائد شكرها للاعبين على ما قدما خلال الفترة الماضية مع تمنياتها للاعبين بالتوفيق في حياتهما المستقبلية.


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