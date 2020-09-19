احتفل محمد عبد الحق، بزواج ابنته "إيلاف" من أحمد الخروبي، وذلك في احتفال عائلي وفقًا للتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".
"عبد الحق" يحتفل بزواج ابنته بمكة المكرمة
احتفل محمد عبد الحق، بزواج ابنته "إيلاف" من أحمد الخروبي، وذلك في احتفال عائلي وفقًا للتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".
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"عبد الحق" يحتفل بزواج ابنته بمكة المكرمةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-19
19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
09:03 PM
"عبد الحق" يحتفل بزواج ابنته بمكة المكرمة
احتفل محمد عبد الحق، بزواج ابنته "إيلاف" من أحمد الخروبي، وذلك في احتفال عائلي وفقًا للتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".
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