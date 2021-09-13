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"الصحة": لم نخرج بعدُ من كورونا ونفحص 40 ألف عينة يومياً

ثلاثة إجراءات ناجحة اتخذتها المملكة أسهمت في تراجع الإصابات

أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أنه يومياً يتم فحص ما يقارب 40 ألف عينة لمسحات كورونا، ومؤكداً في الوقت ذاته باقتراب الخروج من الجائحة -بإذن الله -التي ما زلنا فيها، ولا يفصل عنها سوى "قاب قوسين" حسب تعبيره.

وعزا "عسيري" الانخفاض "المذهل" لكوفيد-19 في المملكة، إلى عدة إجراءات اتخذتها الدولة، وأثبتت نجاحها؛ منها عدم التسرع في فتح المناشط عالية الخطورة، واستخدام أكثر ثلاثة لقاحات فعالية، ثم تسارع التغطية بالجرعة الثانية بالتزامن مع انتشار متحور دلتا مما منع حدوث موجة جديدة.

يُذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن إحصائية مستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل 5 حالات وفاة، وعدد 75 حالة مؤكدة، وتعافي 66 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2295 حالة منها 481 حالة حرجة.

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"الصحة": لم نخرج بعدُ من كورونا ونفحص 40 ألف عينة يومياً
سبق

أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أنه يومياً يتم فحص ما يقارب 40 ألف عينة لمسحات كورونا، ومؤكداً في الوقت ذاته باقتراب الخروج من الجائحة -بإذن الله -التي ما زلنا فيها، ولا يفصل عنها سوى "قاب قوسين" حسب تعبيره.

وعزا "عسيري" الانخفاض "المذهل" لكوفيد-19 في المملكة، إلى عدة إجراءات اتخذتها الدولة، وأثبتت نجاحها؛ منها عدم التسرع في فتح المناشط عالية الخطورة، واستخدام أكثر ثلاثة لقاحات فعالية، ثم تسارع التغطية بالجرعة الثانية بالتزامن مع انتشار متحور دلتا مما منع حدوث موجة جديدة.

يُذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن إحصائية مستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل 5 حالات وفاة، وعدد 75 حالة مؤكدة، وتعافي 66 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2295 حالة منها 481 حالة حرجة.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
05:49 PM

"الصحة": لم نخرج بعدُ من كورونا ونفحص 40 ألف عينة يومياً

ثلاثة إجراءات ناجحة اتخذتها المملكة أسهمت في تراجع الإصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أنه يومياً يتم فحص ما يقارب 40 ألف عينة لمسحات كورونا، ومؤكداً في الوقت ذاته باقتراب الخروج من الجائحة -بإذن الله -التي ما زلنا فيها، ولا يفصل عنها سوى "قاب قوسين" حسب تعبيره.

وعزا "عسيري" الانخفاض "المذهل" لكوفيد-19 في المملكة، إلى عدة إجراءات اتخذتها الدولة، وأثبتت نجاحها؛ منها عدم التسرع في فتح المناشط عالية الخطورة، واستخدام أكثر ثلاثة لقاحات فعالية، ثم تسارع التغطية بالجرعة الثانية بالتزامن مع انتشار متحور دلتا مما منع حدوث موجة جديدة.

يُذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن إحصائية مستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل 5 حالات وفاة، وعدد 75 حالة مؤكدة، وتعافي 66 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2295 حالة منها 481 حالة حرجة.

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