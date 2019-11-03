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بالصور.. محافظ الأفلاج يفتتح مقر جمعية تحفيظ القرآن

يدرس فيها 1937طالبًا وطالبة

افتتح محافظ الأفلاج، تركي الهزاني، مساء الأحد، المقر الجديد لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة، والذي تبرع به رجل الأعمال، الشيخ محمد بن راشد الزنان.

واستعرض رئيس جمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج، الشيخ عبدالعزيز الوحيد، خلاله كلمته الترحيبية في حفل التدشين، نبذة عن مقر الجمعية، كما تحدث المدير التنفيذي للجمعية، الشيخ محمد البشر، عن الجمعية التي يدرس بها 129 حلقة، لـ 1936 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى تخريج 80 حافظة من معهد إعداد المعلمات الذي تأسس عام 1431هـ.

يذكر أن جمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج، خرجت حفظة وحافظات، منهم الآن أكاديميون بعدد من الجامعات وأطباء، وحقق طلابها مراكز متقدمة في مسابقات تحفيظ القرآن.

محافظ الأفلاج جمعية تحفيظ القرآن الكريم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالصور.. محافظ الأفلاج يفتتح مقر جمعية تحفيظ القرآن
سبق

افتتح محافظ الأفلاج، تركي الهزاني، مساء الأحد، المقر الجديد لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة، والذي تبرع به رجل الأعمال، الشيخ محمد بن راشد الزنان.

واستعرض رئيس جمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج، الشيخ عبدالعزيز الوحيد، خلاله كلمته الترحيبية في حفل التدشين، نبذة عن مقر الجمعية، كما تحدث المدير التنفيذي للجمعية، الشيخ محمد البشر، عن الجمعية التي يدرس بها 129 حلقة، لـ 1936 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى تخريج 80 حافظة من معهد إعداد المعلمات الذي تأسس عام 1431هـ.

يذكر أن جمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج، خرجت حفظة وحافظات، منهم الآن أكاديميون بعدد من الجامعات وأطباء، وحقق طلابها مراكز متقدمة في مسابقات تحفيظ القرآن.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
07:39 PM

بالصور.. محافظ الأفلاج يفتتح مقر جمعية تحفيظ القرآن

يدرس فيها 1937طالبًا وطالبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح محافظ الأفلاج، تركي الهزاني، مساء الأحد، المقر الجديد لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة، والذي تبرع به رجل الأعمال، الشيخ محمد بن راشد الزنان.

واستعرض رئيس جمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج، الشيخ عبدالعزيز الوحيد، خلاله كلمته الترحيبية في حفل التدشين، نبذة عن مقر الجمعية، كما تحدث المدير التنفيذي للجمعية، الشيخ محمد البشر، عن الجمعية التي يدرس بها 129 حلقة، لـ 1936 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى تخريج 80 حافظة من معهد إعداد المعلمات الذي تأسس عام 1431هـ.

يذكر أن جمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج، خرجت حفظة وحافظات، منهم الآن أكاديميون بعدد من الجامعات وأطباء، وحقق طلابها مراكز متقدمة في مسابقات تحفيظ القرآن.

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