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"الفيصل" يجتمع برؤساء أندية منطقة نجران.. ويناقش المبادرات الشبابية

اطلع على احتياجاتهم ومناقشة الأهداف الرياضية المستقبلية في المنطقة

عقد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اجتماعًا برؤساء أندية منطقة نجران خلال زيارته للمنطقة.

وجرى خلال لقاء "الفيصل" مع رؤساء وممثلي الأندية، الوقوف والاطلاع على احتياجات الأندية ومناقشة الأهداف الرياضية المستقبلية في المنطقة بشكل عام، وفي الأندية بشكل خاص، بجانب الاطلاع على أهم العراقيل التي تواجهها الأندية وطرق حلّها للرقي بالعمل المؤسساتي، وتطبيق أهم معايير الحوكمة في المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الرياضة.

كما التقى وزير الرياضة عددًا من شباب وفتيات منطقة نجران؛ حيث استمع لآرائهم ومقترحاتهم، وتبادل معهم الأفكار التي من شأنها الارتقاء برياضة المنطقة، بالإضافة إلى الهوايات والرياضات المفضلة التي يفترض العمل عليها لتلبية احتياجاتهم.

وناقش "الفيصل" بعض المبادرات الشبابية التي يتطلّعون إليها، والآلية المناسبة لتحفيزهم وتشجيعهم للإبداع فيها، وإمكانية تطبيقها في منطقة نجران.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصل" يجتمع برؤساء أندية منطقة نجران.. ويناقش المبادرات الشبابية
سبق

عقد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اجتماعًا برؤساء أندية منطقة نجران خلال زيارته للمنطقة.

وجرى خلال لقاء "الفيصل" مع رؤساء وممثلي الأندية، الوقوف والاطلاع على احتياجات الأندية ومناقشة الأهداف الرياضية المستقبلية في المنطقة بشكل عام، وفي الأندية بشكل خاص، بجانب الاطلاع على أهم العراقيل التي تواجهها الأندية وطرق حلّها للرقي بالعمل المؤسساتي، وتطبيق أهم معايير الحوكمة في المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الرياضة.

كما التقى وزير الرياضة عددًا من شباب وفتيات منطقة نجران؛ حيث استمع لآرائهم ومقترحاتهم، وتبادل معهم الأفكار التي من شأنها الارتقاء برياضة المنطقة، بالإضافة إلى الهوايات والرياضات المفضلة التي يفترض العمل عليها لتلبية احتياجاتهم.

وناقش "الفيصل" بعض المبادرات الشبابية التي يتطلّعون إليها، والآلية المناسبة لتحفيزهم وتشجيعهم للإبداع فيها، وإمكانية تطبيقها في منطقة نجران.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
08:09 PM

"الفيصل" يجتمع برؤساء أندية منطقة نجران.. ويناقش المبادرات الشبابية

اطلع على احتياجاتهم ومناقشة الأهداف الرياضية المستقبلية في المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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عقد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اجتماعًا برؤساء أندية منطقة نجران خلال زيارته للمنطقة.

وجرى خلال لقاء "الفيصل" مع رؤساء وممثلي الأندية، الوقوف والاطلاع على احتياجات الأندية ومناقشة الأهداف الرياضية المستقبلية في المنطقة بشكل عام، وفي الأندية بشكل خاص، بجانب الاطلاع على أهم العراقيل التي تواجهها الأندية وطرق حلّها للرقي بالعمل المؤسساتي، وتطبيق أهم معايير الحوكمة في المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الرياضة.

كما التقى وزير الرياضة عددًا من شباب وفتيات منطقة نجران؛ حيث استمع لآرائهم ومقترحاتهم، وتبادل معهم الأفكار التي من شأنها الارتقاء برياضة المنطقة، بالإضافة إلى الهوايات والرياضات المفضلة التي يفترض العمل عليها لتلبية احتياجاتهم.

وناقش "الفيصل" بعض المبادرات الشبابية التي يتطلّعون إليها، والآلية المناسبة لتحفيزهم وتشجيعهم للإبداع فيها، وإمكانية تطبيقها في منطقة نجران.

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