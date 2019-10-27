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5 جهات توقّع اتفاق توطين صناعة عدّادات الكهرباء الذكية برعاية وزير الطاقة

القصبي: سنعمل على تطبيق منظومة متكاملة تضمن عدالة ودقة قراءة العدّاد

رعى #وزير_الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم، توقيع اتفاق توطين صناعة عدّادات الكهرباء الذكية، بين وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والشركة السعودية للكهرباء.

وقال #وزير_الطاقة في المؤتمر الصحفي: يأتي هذا الاتفاق إنفاذاً لتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، وثمرةً للمتابعة المستمرة والمنتظمة من لدن صاحب السمو الملكي، ولي عهده الأمين، حفظه الله، لتطوّر وسير تنفيذ هذا المشروع.

من جهته، قال محافظ هيئة المواصفات الدكتور سعد القصبي: سنعمل على تطبيق منظومة متكاملة لمعايرة العدّادات الذكية، وضمان عدالة ودقة قراءة تلك العدّادات.

وزير الطاقة هيئة تنظيم الكهرباء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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5 جهات توقّع اتفاق توطين صناعة عدّادات الكهرباء الذكية برعاية وزير الطاقة
سبق

رعى #وزير_الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم، توقيع اتفاق توطين صناعة عدّادات الكهرباء الذكية، بين وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والشركة السعودية للكهرباء.

وقال #وزير_الطاقة في المؤتمر الصحفي: يأتي هذا الاتفاق إنفاذاً لتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، وثمرةً للمتابعة المستمرة والمنتظمة من لدن صاحب السمو الملكي، ولي عهده الأمين، حفظه الله، لتطوّر وسير تنفيذ هذا المشروع.

من جهته، قال محافظ هيئة المواصفات الدكتور سعد القصبي: سنعمل على تطبيق منظومة متكاملة لمعايرة العدّادات الذكية، وضمان عدالة ودقة قراءة تلك العدّادات.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
12:16 PM

5 جهات توقّع اتفاق توطين صناعة عدّادات الكهرباء الذكية برعاية وزير الطاقة

القصبي: سنعمل على تطبيق منظومة متكاملة تضمن عدالة ودقة قراءة العدّاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رعى #وزير_الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم، توقيع اتفاق توطين صناعة عدّادات الكهرباء الذكية، بين وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والشركة السعودية للكهرباء.

وقال #وزير_الطاقة في المؤتمر الصحفي: يأتي هذا الاتفاق إنفاذاً لتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، وثمرةً للمتابعة المستمرة والمنتظمة من لدن صاحب السمو الملكي، ولي عهده الأمين، حفظه الله، لتطوّر وسير تنفيذ هذا المشروع.

من جهته، قال محافظ هيئة المواصفات الدكتور سعد القصبي: سنعمل على تطبيق منظومة متكاملة لمعايرة العدّادات الذكية، وضمان عدالة ودقة قراءة تلك العدّادات.

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