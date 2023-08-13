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البرلمان اللبناني يقر إعلان حالة الطوارئ في بيروت

وسط تداول دعوات للتظاهر لمنع انعقاد الجلسة

اجتمع مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، وأقر إعلان حالة الطوارئ في بيروت، في أول جلسة يعقدها منذ الانفجار المدمر في مرفأ المدينة.

وتم تداول دعوات للتظاهر اليوم الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع انعقاد جلسة البرلمان، التي بدأت عند الساعة 11:00 صباحًا (08:00 ت غ) في قصر الأونسكو.

وعقب الانفجار الذي خلّف 171 قتيلًا وأكثر من 6500 جريح في 4 أغسطس؛ أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة أسبوعين؛ على أن يناقش البرلمان الخميس، المرسومَ المتعلق بإعلان حال الطوارئ.

وجاء في الدعوة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «قتلتمونا! ارحلوا! سننزل لمنع المجرمين من الاجتماع.

مجلس النواب اللبناني بيروت

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البرلمان اللبناني يقر إعلان حالة الطوارئ في بيروت
سبق

اجتمع مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، وأقر إعلان حالة الطوارئ في بيروت، في أول جلسة يعقدها منذ الانفجار المدمر في مرفأ المدينة.

وتم تداول دعوات للتظاهر اليوم الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع انعقاد جلسة البرلمان، التي بدأت عند الساعة 11:00 صباحًا (08:00 ت غ) في قصر الأونسكو.

وعقب الانفجار الذي خلّف 171 قتيلًا وأكثر من 6500 جريح في 4 أغسطس؛ أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة أسبوعين؛ على أن يناقش البرلمان الخميس، المرسومَ المتعلق بإعلان حال الطوارئ.

وجاء في الدعوة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «قتلتمونا! ارحلوا! سننزل لمنع المجرمين من الاجتماع.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
12:45 PM

البرلمان اللبناني يقر إعلان حالة الطوارئ في بيروت

وسط تداول دعوات للتظاهر لمنع انعقاد الجلسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اجتمع مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، وأقر إعلان حالة الطوارئ في بيروت، في أول جلسة يعقدها منذ الانفجار المدمر في مرفأ المدينة.

وتم تداول دعوات للتظاهر اليوم الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع انعقاد جلسة البرلمان، التي بدأت عند الساعة 11:00 صباحًا (08:00 ت غ) في قصر الأونسكو.

وعقب الانفجار الذي خلّف 171 قتيلًا وأكثر من 6500 جريح في 4 أغسطس؛ أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة أسبوعين؛ على أن يناقش البرلمان الخميس، المرسومَ المتعلق بإعلان حال الطوارئ.

وجاء في الدعوة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «قتلتمونا! ارحلوا! سننزل لمنع المجرمين من الاجتماع.

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