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مصر تغلق معبر رفح بعد فتحه ليوم واحد من أصل 4 أيام

قالت إدارة الجانب الفلسطيني لمعبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، إن السلطات المصرية أبلغتهم قبل قليل، بإغلاق المعبر في الاتجاهين، وذلك بعد فتحه ليوم واحد فقط من أصل أربعة أيام أعلنت عنها السلطات المصرية الثلاثاء الماضي.


وأفاد مصدر لـ"سكاي نيوز عربية" بأنه "ما من أحد من المسافرين الفلسطينيين العائدين من مصر تمكن اليوم من الوصول إلى المعبر بسبب صعوبة الوضع الأمني في سيناء".

وأضاف أن مئات المسافرين الفلسطينيين الذين كان مقرراً سفرهم من غزة، مازالوا عالقين داخل الصالة المصرية من معبر رفح منذ ظهر الأربعاء، ولم يتمكنوا من مغادرتها إلى مصر.

مصر تقرر فتح معبر رفح 4 أيام لسفر وعودة المواطنين بالاتجاهين

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مصر تغلق معبر رفح بعد فتحه ليوم واحد من أصل 4 أيام
سبق

قالت إدارة الجانب الفلسطيني لمعبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، إن السلطات المصرية أبلغتهم قبل قليل، بإغلاق المعبر في الاتجاهين، وذلك بعد فتحه ليوم واحد فقط من أصل أربعة أيام أعلنت عنها السلطات المصرية الثلاثاء الماضي.


وأفاد مصدر لـ"سكاي نيوز عربية" بأنه "ما من أحد من المسافرين الفلسطينيين العائدين من مصر تمكن اليوم من الوصول إلى المعبر بسبب صعوبة الوضع الأمني في سيناء".

وأضاف أن مئات المسافرين الفلسطينيين الذين كان مقرراً سفرهم من غزة، مازالوا عالقين داخل الصالة المصرية من معبر رفح منذ ظهر الأربعاء، ولم يتمكنوا من مغادرتها إلى مصر.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
12:29 AM

مصر تغلق معبر رفح بعد فتحه ليوم واحد من أصل 4 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت إدارة الجانب الفلسطيني لمعبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، إن السلطات المصرية أبلغتهم قبل قليل، بإغلاق المعبر في الاتجاهين، وذلك بعد فتحه ليوم واحد فقط من أصل أربعة أيام أعلنت عنها السلطات المصرية الثلاثاء الماضي.


وأفاد مصدر لـ"سكاي نيوز عربية" بأنه "ما من أحد من المسافرين الفلسطينيين العائدين من مصر تمكن اليوم من الوصول إلى المعبر بسبب صعوبة الوضع الأمني في سيناء".

وأضاف أن مئات المسافرين الفلسطينيين الذين كان مقرراً سفرهم من غزة، مازالوا عالقين داخل الصالة المصرية من معبر رفح منذ ظهر الأربعاء، ولم يتمكنوا من مغادرتها إلى مصر.

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