"قانوني" لـ"سبق": "حقوق الإنسان" لدينا ضعيفة ورحلاتهم لنيويورك كلام مكرر.. والأمل في الرئيسة "باشيليت"

قال: عصابة الحوثي لا تمثل اليمن.. و"المفوضية" تجاهلت تجنيد الأطفال وإطلاق الصواريخ

يقول خبير حقوق الإنسان أستاذ القانون بمعهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن أحمد المقصودي لـ"سبق" إن هدف القانون الدولي يرتكز على تنظيم العلاقات بين الدول، وبالتالي فهو يشتمل على عدد من المبادئ الجوهرية التي تؤكد هذا الاتجاه، مثل مبدأ سيادة الدول، ومبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، وبالمثل فإن الالتزامات التي يحددها القانون الدولي مبنية بالدرجة الأولى على الحكومات المعترف بها، وليس على حركات التمرد كحركة الحوثي الماجنة والغادرة في اليمن وغيرها.

وأضاف: "تم التركيز على الجهات القانونية لدى قوات التحالف للضعف الواضح الذي يلمسه الجميع في عمل جهات حقوق الإنسان العامة والخاصة لدينا في المساهمة فيما يخدم الشأن العام والخاص، فلم يشاهد لهم أي جهد أو مبادرة حيال الدفاع عن الهجمات المنظمة لجهات حقوق الإنسان غير الرسمية الظالمة للبلاد وأهلها، وما شاع عنهم هو رحلاتهم المكوكية الصيفية لحضور مجلس حقوق الإنسان بنيويورك؛ لترديد كلام دفاعي سنوي مكرر يتم فيه تغيير العبارات فقط، وبضعف بنيوي قانوني تام.

وبالعودة لمفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الأمل في الرئيسة الجديدة لها ميشيل باشيليت رئيسة جمهورية تشيلي سابقاً والمعروفة بالعقلانية والموضوعية والاتزان، وعدم اعتمادها على التقارير المسيَّسة وضعيفة البنية القانونية؛ لتعوض المفوضية عن فترة زيد الحسين السابقة سيئة السمعة، والتي ركّزت بشكل واضح على ترسيخ حقوق المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً حول العالم".

ويضيف: "ومما لا جدال حوله، ويجب أن تفهمه مفوضية حقوق الإنسان، والتي اعتمدت في حشو تقاريرها عن اليمن على كلام مجرد لبعض المنظمات غير الرسمية والمسيّسة، هو شرعية ما قامت دول به التحالف، والذي يتوافق مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تعطي الدول الحق في الانخراط في الدفاع عن النفس، بما في ذلك الدفاع الجماعي عن النفس، عندما تتعرض للهجوم، حيث إن محاولة استيلاء الحوثيين المدعومين صفوياً على الحكم الشرعي في اليمن يشكل تهديداً وشيكاً لأمن السعودية، مما يجعل شنّ هجوم دفاعي مبرراً بموجب المادة 51".

وأكد أن موضوع النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية من المواضيع التي فرضت نفسها بحدة في الوقت الحاضر.

وأوضح أن القانون الإنساني الدولي القائم لا يعتبر عصابة الحوثيين ممثلة للدولة اليمنية، حيث إن سلطة الحوثيين على منطقة محددة لا تلبي شروط الدولة، وبالتالي ينطبق على شرعية ما تقوم به قوات التحالف النظام القانوني للنزاعات المسلحة غير الدولية، وهو ما تم تجاهله في تقارير مفوضية حقوق الإنسان، فركزت على انتقاد قوات التحالف، وتجاهلت جرائم الشرذمة الحوثية مثل تجنيد الأطفال وإطلاق الصواريخ الصفوية البائسة على المنشآت والمواقع المدنية على أراضي السيادة والعز بالسعودية. والمنصف يلحظ أن دول التحالف بقيادة السعودية قد التزمت بجميع معايير وضوابط القانون الإنساني الدولي؛ كتجنب الهجمات المباشرة على المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك الهجمات العشوائية عديمة التمييز التي تصيب الأهداف العسكرية والمدنيين والأعيان المدنية دون تفرقة، وغير ذلك من الجوانب الإنسانية، والإغاثة للشعب اليمني عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي قدّم المليارات لإغاثة الشعب اليمني.

وأبان أنه وحيال ذلك من الضرورة أن تركز الجهات المختصة وخصوصاً القانونية في قوات التحالف على قراءة الأحداث والقوانين الدولية بشكل دقيق، ومعرفة مداخيل فكر المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثليها، وعدم إعطائهم أكبر من حجمهم.