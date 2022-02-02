"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع السفير الكوبي

استقبله اليوم وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية كوبا لدى المملكة فلاديمير أندريس غونزاليس.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.