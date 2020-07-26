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شاهد ماذا وضعت بريطانيا على مقدمة القطارات

في زمن كورونا

كشفت شبكة السكك الحديدية في بريطانيا عن عمل فني رُسِم على مقدمة قطارين جديدين، من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وحسب موقع "يورو نيوز"، كشف شريط فيديو، عن رسم كمامة زرقاء على مقدمتي القطارين، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من جعل أغطية الوجه إلزامية في إنجلترا، داخل الأماكن المغلقة كالمحلات التجارية، والبنوك ووسائل النقل العام.

وقد فُرض وضع الكمامة في 24 من الشهر الجاري، مع غرامة 100 جنيه إسترليني للمخالفين.

بريطانيا فيروس كورنا الجديد

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شاهد ماذا وضعت بريطانيا على مقدمة القطارات
سبق

كشفت شبكة السكك الحديدية في بريطانيا عن عمل فني رُسِم على مقدمة قطارين جديدين، من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وحسب موقع "يورو نيوز"، كشف شريط فيديو، عن رسم كمامة زرقاء على مقدمتي القطارين، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من جعل أغطية الوجه إلزامية في إنجلترا، داخل الأماكن المغلقة كالمحلات التجارية، والبنوك ووسائل النقل العام.

وقد فُرض وضع الكمامة في 24 من الشهر الجاري، مع غرامة 100 جنيه إسترليني للمخالفين.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
10:16 AM

شاهد ماذا وضعت بريطانيا على مقدمة القطارات

في زمن كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,048

كشفت شبكة السكك الحديدية في بريطانيا عن عمل فني رُسِم على مقدمة قطارين جديدين، من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وحسب موقع "يورو نيوز"، كشف شريط فيديو، عن رسم كمامة زرقاء على مقدمتي القطارين، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من جعل أغطية الوجه إلزامية في إنجلترا، داخل الأماكن المغلقة كالمحلات التجارية، والبنوك ووسائل النقل العام.

وقد فُرض وضع الكمامة في 24 من الشهر الجاري، مع غرامة 100 جنيه إسترليني للمخالفين.

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