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من "مسك" القاهرة: هذه 7 خطوات لتطوير الهوية الشخصية للإعلامي

قدّمها "ستيف برازيل" وبينها سهولة التنقل بين مهمتين في عالم يتسم بالسرعة

قدم ستيف برازيل رئيس شركة هيتمان الأمريكية خلال عرض قدمه بعنوان "كيف تجعل هويتك الشخصية مواكبة للمستقبل؟" في منتدى مسك للإعلام المنعقد اليوم في القاهرة، 7 خطوات لتطوير الإعلامي هي: التفكير النقدي وتحليل الموضوعات وهي مهارة من الصعب الحصول عليها، والمرونة وسهولة التنقل بين مهمتين في عالم يتسم بالسرعة، والتفكير الإبداعي والتركيز والقدرة على استخدام المهارات السابقة لحل المشكلات، والذكاء الاجتماعي، والثقة بالنفس والقدرة على تطبيق المهارات، والقدرة على إقناع الآخرين بالأفكار والمنتجات واستخدام أدوات التواصل الاجتماعي المؤثرة.

وكان برنامج "سيري" المساعد الشخصي الرقمي، قد قام بتقديم ستيف برازيل في بداية دخوله إلى المسرح، قائلاً: "من دواعي سروري أني هنا والـ"جي بي أس" نظام الخرائط، يقول إني لست في نيويورك، وأرحب بكم وأقدم لكم صديقي ستيف برازيل وهو أحد المشاهير في إدارة الأزمات، ويعمل مع شركات عالمية كثيرة منها ميكروسوفت وديزني، كما أنه رئيس مجلس إدارة أكبر شركة كمبيوتر في العالم".

وبدأ الأمريكي ستيف برازيل عرضاً بعنوان "كيف تجعل هويتك الشخصية مواكبة للمستقبل؟"، خلال فعاليات منتدى مسك للإعلام في الذي يقام في القاهرة، حيث قال: "بالتأكيد كل شيء يتغير، طريقة تعلمنا وكيفية عملنا، وكيف كنا نلعب، وأيضاً كيفية مشاركة المعلومات، وأن التغيير مستمر"، مشيراً إلى وجود ثورة تكنولوجية تدفعها المعلومات التي تعتبر وقود تغذية الإنترنت، ففي عام 1984 كان هناك 1000 جهاز فقط متصل بالإنترنت، وفي 1992 أصبحوا مليون جهاز، والآن وصل العدد إلى 5.9 مليار جهاز، ومعدل البحث على جوجل وصل الآن إلى 5.9 تريليون بحث".

وتابع "برازيل": "كم منا يستخدم الهواتف المحمولة من أجل التعلم والبحث عن معلومات، إن يوتيوب الآن أشهر المنصات في عالم الإنترنت، مما يجعل تدفق المعلومات يتضاعف بشكل سريع، وفي غضون 20 عاماً سوف نقوم بتحميل الشرائح على أيدينا، وإن من المثير للدهشة كيفية تتغير الأعمال، فقد ظهرت وظائف لم تكن موجودة من قبل مثل منصب "مدير التنمية المستدامة"، كما اختفت وظائف أخرى بسبب التكنولوجيا".

وأشار "برازيل" إلى أن الراديو وصل خلال 38 عاماً لـ50 مليون مستخدم، والتليفزيون وصل خلال 13 عاماً، والإنترنت وصل خلال 4 سنوات، بينما الآيفون خلال 3 سنوات لـ50 مليون مستخدم، ولم يستغرق البوكيمون في الوصول لنفس العدد من المستخدمين إلا 19 يومًا فقط.

وأوضح "برازيل" أن شركة "أوبر" غيرت العالم، فيعمل بها 3 ملايين سائق، وتقوم بـ5 مليارات رحلة كل يوم، ماضياً: "وأيضًا التكنولوجيا غيرت شكل نظام حجز الفنادق والرحلات، مما يدفعنا إلى تغيير كفاءتنا ومهارتنا لمواكبة هذا التغيير، لأن بنسبة 53% هناك خوف من إبدالنا بالروبوتات، وهذا أمر واقع، الروبوتات قادمة إلينا، وستشاركنا أعمالنا في عام 2030، وسيتم إبدال البشر بالروبوتات في عام 2060، ولمواكبة هذا التغيير المرعب.

7 خطوات لتطوير الإعلامي هي:

1- التفكير النقدي وتحليل الموضوعات وهي مهارة من الصعب الحصول عليها.

2- المرونة وسهولة التنقل بين مهمتين في عالم يتسم بالسرعة.

3- التفكير الإبداعي يختلف عن التفكير النقدي، يجب علينا التفكير خارج الصندوق.

4- التركيز والقدرة على استخدام المهارات السابقة لحل المشكلات.

5- المشاعر الذكية أو الذكاء الاجتماعي.

6- الثقة بالنفس والثقة بقدرتك على تطبيق تلك المهارات.


7- القدرة على إقناع الآخرين بأفكارك ومنتجك، واستخدام أدوات التواصل الاجتماعي المؤثرة.

القاهرة منتدى مسك للإعلام ستيف برازيل رئيس شركة هيتمان الأمريكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من "مسك" القاهرة: هذه 7 خطوات لتطوير الهوية الشخصية للإعلامي
سبق

قدم ستيف برازيل رئيس شركة هيتمان الأمريكية خلال عرض قدمه بعنوان "كيف تجعل هويتك الشخصية مواكبة للمستقبل؟" في منتدى مسك للإعلام المنعقد اليوم في القاهرة، 7 خطوات لتطوير الإعلامي هي: التفكير النقدي وتحليل الموضوعات وهي مهارة من الصعب الحصول عليها، والمرونة وسهولة التنقل بين مهمتين في عالم يتسم بالسرعة، والتفكير الإبداعي والتركيز والقدرة على استخدام المهارات السابقة لحل المشكلات، والذكاء الاجتماعي، والثقة بالنفس والقدرة على تطبيق المهارات، والقدرة على إقناع الآخرين بالأفكار والمنتجات واستخدام أدوات التواصل الاجتماعي المؤثرة.

وكان برنامج "سيري" المساعد الشخصي الرقمي، قد قام بتقديم ستيف برازيل في بداية دخوله إلى المسرح، قائلاً: "من دواعي سروري أني هنا والـ"جي بي أس" نظام الخرائط، يقول إني لست في نيويورك، وأرحب بكم وأقدم لكم صديقي ستيف برازيل وهو أحد المشاهير في إدارة الأزمات، ويعمل مع شركات عالمية كثيرة منها ميكروسوفت وديزني، كما أنه رئيس مجلس إدارة أكبر شركة كمبيوتر في العالم".

وبدأ الأمريكي ستيف برازيل عرضاً بعنوان "كيف تجعل هويتك الشخصية مواكبة للمستقبل؟"، خلال فعاليات منتدى مسك للإعلام في الذي يقام في القاهرة، حيث قال: "بالتأكيد كل شيء يتغير، طريقة تعلمنا وكيفية عملنا، وكيف كنا نلعب، وأيضاً كيفية مشاركة المعلومات، وأن التغيير مستمر"، مشيراً إلى وجود ثورة تكنولوجية تدفعها المعلومات التي تعتبر وقود تغذية الإنترنت، ففي عام 1984 كان هناك 1000 جهاز فقط متصل بالإنترنت، وفي 1992 أصبحوا مليون جهاز، والآن وصل العدد إلى 5.9 مليار جهاز، ومعدل البحث على جوجل وصل الآن إلى 5.9 تريليون بحث".

وتابع "برازيل": "كم منا يستخدم الهواتف المحمولة من أجل التعلم والبحث عن معلومات، إن يوتيوب الآن أشهر المنصات في عالم الإنترنت، مما يجعل تدفق المعلومات يتضاعف بشكل سريع، وفي غضون 20 عاماً سوف نقوم بتحميل الشرائح على أيدينا، وإن من المثير للدهشة كيفية تتغير الأعمال، فقد ظهرت وظائف لم تكن موجودة من قبل مثل منصب "مدير التنمية المستدامة"، كما اختفت وظائف أخرى بسبب التكنولوجيا".

وأشار "برازيل" إلى أن الراديو وصل خلال 38 عاماً لـ50 مليون مستخدم، والتليفزيون وصل خلال 13 عاماً، والإنترنت وصل خلال 4 سنوات، بينما الآيفون خلال 3 سنوات لـ50 مليون مستخدم، ولم يستغرق البوكيمون في الوصول لنفس العدد من المستخدمين إلا 19 يومًا فقط.

وأوضح "برازيل" أن شركة "أوبر" غيرت العالم، فيعمل بها 3 ملايين سائق، وتقوم بـ5 مليارات رحلة كل يوم، ماضياً: "وأيضًا التكنولوجيا غيرت شكل نظام حجز الفنادق والرحلات، مما يدفعنا إلى تغيير كفاءتنا ومهارتنا لمواكبة هذا التغيير، لأن بنسبة 53% هناك خوف من إبدالنا بالروبوتات، وهذا أمر واقع، الروبوتات قادمة إلينا، وستشاركنا أعمالنا في عام 2030، وسيتم إبدال البشر بالروبوتات في عام 2060، ولمواكبة هذا التغيير المرعب.

7 خطوات لتطوير الإعلامي هي:

1- التفكير النقدي وتحليل الموضوعات وهي مهارة من الصعب الحصول عليها.

2- المرونة وسهولة التنقل بين مهمتين في عالم يتسم بالسرعة.

3- التفكير الإبداعي يختلف عن التفكير النقدي، يجب علينا التفكير خارج الصندوق.

4- التركيز والقدرة على استخدام المهارات السابقة لحل المشكلات.

5- المشاعر الذكية أو الذكاء الاجتماعي.

6- الثقة بالنفس والثقة بقدرتك على تطبيق تلك المهارات.


7- القدرة على إقناع الآخرين بأفكارك ومنتجك، واستخدام أدوات التواصل الاجتماعي المؤثرة.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
04:39 PM

من "مسك" القاهرة: هذه 7 خطوات لتطوير الهوية الشخصية للإعلامي

قدّمها "ستيف برازيل" وبينها سهولة التنقل بين مهمتين في عالم يتسم بالسرعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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قدم ستيف برازيل رئيس شركة هيتمان الأمريكية خلال عرض قدمه بعنوان "كيف تجعل هويتك الشخصية مواكبة للمستقبل؟" في منتدى مسك للإعلام المنعقد اليوم في القاهرة، 7 خطوات لتطوير الإعلامي هي: التفكير النقدي وتحليل الموضوعات وهي مهارة من الصعب الحصول عليها، والمرونة وسهولة التنقل بين مهمتين في عالم يتسم بالسرعة، والتفكير الإبداعي والتركيز والقدرة على استخدام المهارات السابقة لحل المشكلات، والذكاء الاجتماعي، والثقة بالنفس والقدرة على تطبيق المهارات، والقدرة على إقناع الآخرين بالأفكار والمنتجات واستخدام أدوات التواصل الاجتماعي المؤثرة.

وكان برنامج "سيري" المساعد الشخصي الرقمي، قد قام بتقديم ستيف برازيل في بداية دخوله إلى المسرح، قائلاً: "من دواعي سروري أني هنا والـ"جي بي أس" نظام الخرائط، يقول إني لست في نيويورك، وأرحب بكم وأقدم لكم صديقي ستيف برازيل وهو أحد المشاهير في إدارة الأزمات، ويعمل مع شركات عالمية كثيرة منها ميكروسوفت وديزني، كما أنه رئيس مجلس إدارة أكبر شركة كمبيوتر في العالم".

وبدأ الأمريكي ستيف برازيل عرضاً بعنوان "كيف تجعل هويتك الشخصية مواكبة للمستقبل؟"، خلال فعاليات منتدى مسك للإعلام في الذي يقام في القاهرة، حيث قال: "بالتأكيد كل شيء يتغير، طريقة تعلمنا وكيفية عملنا، وكيف كنا نلعب، وأيضاً كيفية مشاركة المعلومات، وأن التغيير مستمر"، مشيراً إلى وجود ثورة تكنولوجية تدفعها المعلومات التي تعتبر وقود تغذية الإنترنت، ففي عام 1984 كان هناك 1000 جهاز فقط متصل بالإنترنت، وفي 1992 أصبحوا مليون جهاز، والآن وصل العدد إلى 5.9 مليار جهاز، ومعدل البحث على جوجل وصل الآن إلى 5.9 تريليون بحث".

وتابع "برازيل": "كم منا يستخدم الهواتف المحمولة من أجل التعلم والبحث عن معلومات، إن يوتيوب الآن أشهر المنصات في عالم الإنترنت، مما يجعل تدفق المعلومات يتضاعف بشكل سريع، وفي غضون 20 عاماً سوف نقوم بتحميل الشرائح على أيدينا، وإن من المثير للدهشة كيفية تتغير الأعمال، فقد ظهرت وظائف لم تكن موجودة من قبل مثل منصب "مدير التنمية المستدامة"، كما اختفت وظائف أخرى بسبب التكنولوجيا".

وأشار "برازيل" إلى أن الراديو وصل خلال 38 عاماً لـ50 مليون مستخدم، والتليفزيون وصل خلال 13 عاماً، والإنترنت وصل خلال 4 سنوات، بينما الآيفون خلال 3 سنوات لـ50 مليون مستخدم، ولم يستغرق البوكيمون في الوصول لنفس العدد من المستخدمين إلا 19 يومًا فقط.

وأوضح "برازيل" أن شركة "أوبر" غيرت العالم، فيعمل بها 3 ملايين سائق، وتقوم بـ5 مليارات رحلة كل يوم، ماضياً: "وأيضًا التكنولوجيا غيرت شكل نظام حجز الفنادق والرحلات، مما يدفعنا إلى تغيير كفاءتنا ومهارتنا لمواكبة هذا التغيير، لأن بنسبة 53% هناك خوف من إبدالنا بالروبوتات، وهذا أمر واقع، الروبوتات قادمة إلينا، وستشاركنا أعمالنا في عام 2030، وسيتم إبدال البشر بالروبوتات في عام 2060، ولمواكبة هذا التغيير المرعب.

7 خطوات لتطوير الإعلامي هي:

1- التفكير النقدي وتحليل الموضوعات وهي مهارة من الصعب الحصول عليها.

2- المرونة وسهولة التنقل بين مهمتين في عالم يتسم بالسرعة.

3- التفكير الإبداعي يختلف عن التفكير النقدي، يجب علينا التفكير خارج الصندوق.

4- التركيز والقدرة على استخدام المهارات السابقة لحل المشكلات.

5- المشاعر الذكية أو الذكاء الاجتماعي.

6- الثقة بالنفس والثقة بقدرتك على تطبيق تلك المهارات.


7- القدرة على إقناع الآخرين بأفكارك ومنتجك، واستخدام أدوات التواصل الاجتماعي المؤثرة.

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