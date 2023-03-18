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"الجوازات" تفعّل التدريب عن بُعد

ضمن إجراءات منع تفشي "كورونا"

بدأت الإدارة العامة للتدريب بالمديرية العامة للجوازات، تنفيذ برامج التدريب عن بعد؛ انطلاقًا من التوجيهات المتعلقة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد في المملكة والمحافظة على الصحة العامة.

وقام مركز تدريب الجوازات باستكمال دورة الفرد الأساسي "نساء" عن بُعد، بالإضافة إلى عقد بعض الدورات التخصصية، وكذلك الدورات الحتمية، والحتمية التنشيطية، باعتبارها شرطًا أساسيًّا من شروط الترقية نظامًا.

ويتواصل العمل حاليًّا لتنظيم بقية الدورات والبرامج وتحويلها على نظام التدريب عن بُعد بما يحقق الأهداف المنشودة.
يأتي ذلك حرصًا من المديرية العامة للجوازات على رفع مستوى أداء منسوبي القطاع من خلال تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في مختلف المواقع بإدارات وفروع الجوازات وجميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجوازات" تفعّل التدريب عن بُعد
سبق

بدأت الإدارة العامة للتدريب بالمديرية العامة للجوازات، تنفيذ برامج التدريب عن بعد؛ انطلاقًا من التوجيهات المتعلقة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد في المملكة والمحافظة على الصحة العامة.

وقام مركز تدريب الجوازات باستكمال دورة الفرد الأساسي "نساء" عن بُعد، بالإضافة إلى عقد بعض الدورات التخصصية، وكذلك الدورات الحتمية، والحتمية التنشيطية، باعتبارها شرطًا أساسيًّا من شروط الترقية نظامًا.

ويتواصل العمل حاليًّا لتنظيم بقية الدورات والبرامج وتحويلها على نظام التدريب عن بُعد بما يحقق الأهداف المنشودة.
يأتي ذلك حرصًا من المديرية العامة للجوازات على رفع مستوى أداء منسوبي القطاع من خلال تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في مختلف المواقع بإدارات وفروع الجوازات وجميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
05:02 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
06:57 PM

"الجوازات" تفعّل التدريب عن بُعد

ضمن إجراءات منع تفشي "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدأت الإدارة العامة للتدريب بالمديرية العامة للجوازات، تنفيذ برامج التدريب عن بعد؛ انطلاقًا من التوجيهات المتعلقة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد في المملكة والمحافظة على الصحة العامة.

وقام مركز تدريب الجوازات باستكمال دورة الفرد الأساسي "نساء" عن بُعد، بالإضافة إلى عقد بعض الدورات التخصصية، وكذلك الدورات الحتمية، والحتمية التنشيطية، باعتبارها شرطًا أساسيًّا من شروط الترقية نظامًا.

ويتواصل العمل حاليًّا لتنظيم بقية الدورات والبرامج وتحويلها على نظام التدريب عن بُعد بما يحقق الأهداف المنشودة.
يأتي ذلك حرصًا من المديرية العامة للجوازات على رفع مستوى أداء منسوبي القطاع من خلال تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في مختلف المواقع بإدارات وفروع الجوازات وجميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.

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